MinSalud defiende a Jaramillo por polémica frase: “Hasta el perro y el gato deben salir a votar”

SALUD

El Ministerio de Salud radicó un documento oficial a la Procuraduría General en el que defiende al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo tras la apertura de una investigación disciplinaria de presunta participación en política por declaraciones realizadas en Coyaima, Tolima.

En el oficio, firmado por Rodolfo Enrique Salas, director (e) jurídico, el Ministerio asegura que Jaramillo únicamente hizo un llamado general a la participación ciudadana en las elecciones del próximo 31 de mayo y que en ningún momento invitó a votar por algún candidato o partido en específico”.

Recordemos que Procuraduría abrió investigación luego de que el ministro afirmara públicamente:

“Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va allevar el putas”.

Según el documento, el llamado del ministro se enmarca en el deber constitucional de promover la participación democrática y no constituye participación política indebida.

El Ministerio también sostuvo que el funcionario no incurrió en ninguna de las conductas prohibidas por la Constitución y la Ley de Garantías, como promover campañas, presionar funcionarios, ofrecer beneficios electorales o favorecer partidos políticos.

Además, el oficio cuestiona que la Procuraduría considere disciplinariamente relevante la expresión utilizada por el ministro y señala que no puede calificarse como una falta que un servidor público invite a la ciudadanía a votar.

La carta fue radicada este 26 de mayo ante el despacho del procurador delegado Esiquio Manuel Sánchez Herrera.