Redmi Note 15 en Colombia: Xiaomi confirmó la fecha de lanzamiento oficial y anunció descuentos

La compañía china Xiaomi se estableció en el mercado como un fabricante dispuesto a competir en todas las líneas de mercado, haciéndole frente a los nombres más grandes en la industria del smartphone.

En ese sentido, uno de los segmentos en los que Xiaomi ha obtenido más réditos es el de la gama media, brindando opciones accesibles y con tecnología de punta. En dicho campo, la serie Redmi Note ha sido el principal caballo de batalla en los últimos años para la marca.

Así las cosas, con la llegada de la serie Redmi Note 15, Xiaomi emplaza un nuevo hito para la gama media, con prestaciones destacadas en la cámara, batería y procesador, sin contar con las nuevas funciones favorecidas por la IA.

Luego del lanzamiento en China y el posterior anuncio global en Europa y el sudeste asiático, el turno es para América Latina y Colombia ya tiene la fecha oficial para el lanzamiento local del Redmi Note 15 en cada una de sus versiones.

¿Cuándo sale el Redmi Note 15 en Colombia?

La nueva serie Redmi Note 15 fue presentada al público en China en agosto de 2025. Aunque se esperaba el anuncio global para la segunda mitad de diciembre, los usuarios en Europa y el resto de Asia recibieron el smartphone hasta el pasado 15 de enero de 2026.

De la misma forma, la espera por fin ha terminado para los seguidores de la marca en Colombia, puesto que Xiaomi anunció, a través de sus canales oficiales, que el próximo 28 de enero de 2026 se llevará a cabo en Bogotá el lanzamiento.

Asimismo, los fans de la marca están invitados a participar del lanzamiento este 28 de enero de 2026, inscribiéndose en la página oficial para la comunidad de Xiaomi en Colombia.

El evento también será transmitido a través de la página de Xiaomi y en las cuentas de Facebook y YouTube oficiales de la compañía.

Xiaomi Fan este es tu acceso al lanzamiento de la Serie Redmi Note 15 ⚡

Entra al link y regístrate para vivir la experiencia titán.https://t.co/HxnbJMAEnT pic.twitter.com/7bIEwVGqbc — Xiaomi Colombia (@XiaomiColombia) January 16, 2026

Características de la serie Redmi Note 15

Varios de los rasgos esenciales de la serie Redmi Note 45 han sido compilados por el fabricante bajo la calificación de “durabilidad Titán”; esto implica el uso de una nueva estructura enfocada en la resistencia y la autonomía.

Entre sus características más destacadas, según la información revelada por Xiaomi, se encuentran las siguientes:

Batería de larga duración (6.000 mAh en el Redmi Note 15 Pro 5G) con estabilidad de hasta 6 años.

Permite cargar otros dispositivos con carga inversa de hasta 22.5 W.

Protección Titan Structure certificada y probada para resistir caídas de hasta 2.5 metros.

Resistencia al polvo y al agua IP66/IP68/IP69/IP69K

Cámara de 200 MP con apoyo de ‘AI Engine’ para imágenes más nítidas en diversas condiciones de iluminación y zoom más preciso.

¡Nunca te detengas, nunca te preocupes!



La Serie REDMI Note 15 incorpora una batería de 6580mAh de silicio-carbono, diseñada para un rendimiento duradero en las aventuras del día a día. ✨https://t.co/HxnbJMAEnT pic.twitter.com/XBfcyy18NP — Xiaomi Colombia (@XiaomiColombia) January 16, 2026

Aunque no se han revelado aún las características y capacidades específicas para la versión que llegará a Colombia, la novedosa construcción de cada uno de los 5 modelos conocidos mantiene la expectativa alta.

Los usuarios que así lo deseen pueden reclamar un cupón exclusivo en la página de Xiaomi, entre el 15 y hasta el 28 de enero, para tener un descuento adicional en los nuevos smartphones.