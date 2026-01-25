Primera Oferta de Formación SENA 2026: Inscripción, fechas clave y lista de programas disponibles
¿Quiere entrar a estudiar al SENA este 2026? Conozca cuándo se abren su primera convocatoria para este inicio de año.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una entidad que brinda formación gratuita a los colombianos y extranjeros que residen legalmente en el país con el fin de que tengan la oportunidad de cursar programas técnicos, tecnológicos y complementarios que les ayude a adquirir las competencias necesarias para ocupar puestos de importancia en empresas privadas o públicas.
Además, con su enorme oferta de programas encontrada en el portal ‘Betowa’ o ‘SofíaPlus’, los ciudadanos tienen la posibilidad de aprender acerca de diferentes temas de interés como cocina, pastelería, costura o incluso tomar cientos de cursos que sean de valor agregado para fortalecer su hoja de vida profesional.
Con el lanzamiento de la Primera Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2026, que cuenta con más de 41 mil cupos distribuidos en 290 programas, el SENA abre nuevas oportunidades de formación para colombianos residentes en el país y extranjeros con situación migratoria definida.
¿Cuándo se abre la primera oferta de formación del SENA del 2026?
Según comunicó el SENA, las inscripciones estarán abiertas del 29 de enero al 3 de febrero a través de betowa.sena.edu.co, periodo durante el cual los aspirantes podrán postularse a más de 41 mil cupos, distribuidos en 290 programas de formación.
La oferta oficial de programas será publicada entre el 27 y el 28 de enero, fechas en las que se dará a conocer el detalle de los cursos habilitados para esta convocatoria, los cuales responden a áreas con alta demanda.
¿Cómo son los horarios de formación en el SENA?
La entidad dispone de jornadas de formación en distintos horarios, buscando abarcar gran parte del día para que los aprendices puedan estudiar y trabajar:
- Diurna: entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m.
- Nocturna: entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m.
- Madrugada: entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m.
- Mixta.
¿Cómo inscribirse a esta primera oferta del SENA para 2026?
La información de los programas ofertados por el SENA estará disponible desde el mismo día de apertura de inscripciones en el portal https://betowa.sena.edu.co
Desde el 29 de enero y hasta el 3 de febrero, las personas interesadas en iniciar su proceso de formación deberán seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a https://betowa.sena.edu.co
- En el apartado “Nuestra oferta educativa”, seleccionar la opción “Presencial”.
- Utilizar los filtros del menú lateral izquierdo para elegir el nivel de formación y el área de conocimiento.
- Consultar los programas disponibles y la información detallada de cada uno.
- Para inscribirse, iniciar sesión o registrarse en el aplicativo dando clic en “Iniciar sesión” o “Registrarse” y seguir los pasos indicados.
¿Cuáles son los programas presenciales y a distancia disponibles en el SENA?
Si bien aún no se ha confirmado el listado oficial de programas que estarán disponibles en el SENA para esta primera oferta de formación 2026, si se tiene unas posibles opciones, ya que se trata de programas que han generado gran demanda. Estos son:
Tecnólogos
- Análisis y Desarrollo de Software
- Gestión Documental
- Gestión Contable y de Información Financiera
- Sistemas Integrados de Gestión
- Gestión Empresarial
- Gestión de Negocios y Finanzas
- Gestión Administrativa
- Gestión Financiera y Crediticia
Técnicos
- Sistemas Teleinformáticos
- Cocina
- Asistencia Administrativa
- Integración de Operaciones Logísticas
- Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración
- Servicio de Restaurante y Bar
- Recursos Humanos
- Asistencia en Organización de Archivos
- Enfermería
Otros niveles de formación
- Programas Auxiliares
- Cocina
- Promotor de Salud
- Información Turística
- Promoción de Seguridad Alimentaria
- Enchapado
- Mecánica Industrial
Programas Operarios
- Manejo de Maquinaria de Confección Industrial para Ropa Exterior
- Cuidado Estético de Manos y Pies
- Manejo de Maquinaria de Confección Industrial
- Procesos de Panadería
- Piscicultura
- Programas de Profundización Técnica
- Soldadura de Tuberías de Acero al Carbono con Proceso GTAW y SMAW
- Montaje y Mantenimiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos
- Atención Integral al Paciente Domiciliario
