Primera Oferta de Formación SENA 2026: Inscripción, fechas clave y lista de programas disponibles

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una entidad que brinda formación gratuita a los colombianos y extranjeros que residen legalmente en el país con el fin de que tengan la oportunidad de cursar programas técnicos, tecnológicos y complementarios que les ayude a adquirir las competencias necesarias para ocupar puestos de importancia en empresas privadas o públicas.

Además, con su enorme oferta de programas encontrada en el portal ‘Betowa’ o ‘SofíaPlus’, los ciudadanos tienen la posibilidad de aprender acerca de diferentes temas de interés como cocina, pastelería, costura o incluso tomar cientos de cursos que sean de valor agregado para fortalecer su hoja de vida profesional.

Con el lanzamiento de la Primera Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2026, que cuenta con más de 41 mil cupos distribuidos en 290 programas, el SENA abre nuevas oportunidades de formación para colombianos residentes en el país y extranjeros con situación migratoria definida.

¿Cuándo se abre la primera oferta de formación del SENA del 2026?

Según comunicó el SENA, las inscripciones estarán abiertas del 29 de enero al 3 de febrero a través de betowa.sena.edu.co, periodo durante el cual los aspirantes podrán postularse a más de 41 mil cupos, distribuidos en 290 programas de formación.

La oferta oficial de programas será publicada entre el 27 y el 28 de enero, fechas en las que se dará a conocer el detalle de los cursos habilitados para esta convocatoria, los cuales responden a áreas con alta demanda.

¿Cómo son los horarios de formación en el SENA?

La entidad dispone de jornadas de formación en distintos horarios, buscando abarcar gran parte del día para que los aprendices puedan estudiar y trabajar:

Diurna: entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m.

entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m. Nocturna: entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m.

entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m. Madrugada: entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m.

entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m. Mixta.

¿Cómo inscribirse a esta primera oferta del SENA para 2026?

La información de los programas ofertados por el SENA estará disponible desde el mismo día de apertura de inscripciones en el portal https://betowa.sena.edu.co​

Desde el 29 de enero y hasta el 3 de febrero, las personas interesadas en iniciar su proceso de formación deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar a https://betowa.sena.edu.co En el apartado “Nuestra oferta educativa”, seleccionar la opción “Presencial”. Utilizar los filtros del menú lateral izquierdo para elegir el nivel de formación y el área de conocimiento. Consultar los programas disponibles y la información detallada de cada uno. Para inscribirse, iniciar sesión o registrarse en el aplicativo dando clic en “Iniciar sesión” o “Registrarse” y seguir los pasos indicados.

¿Cuáles son los programas presenciales y a distancia disponibles en el SENA?

Si bien aún no se ha confirmado el listado oficial de programas que estarán disponibles en el SENA para esta primera oferta de formación 2026, si se tiene unas posibles opciones, ya que se trata de programas que han generado gran demanda. Estos son:

Tecnólogos

Análisis y Desarrollo de Software

Gestión Documental

Gestión Contable y de Información Financiera

Sistemas Integrados de Gestión

Gestión Empresarial

Gestión de Negocios y Finanzas

Gestión Administrativa

Gestión Financiera y Crediticia

Técnicos

Sistemas Teleinformáticos

Cocina

Asistencia Administrativa

Integración de Operaciones Logísticas

Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración

Servicio de Restaurante y Bar

Recursos Humanos

Asistencia en Organización de Archivos

Enfermería

Otros niveles de formación

Programas Auxiliares

Cocina

Promotor de Salud

Información Turística

Promoción de Seguridad Alimentaria

Enchapado

Mecánica Industrial

Programas Operarios

Manejo de Maquinaria de Confección Industrial para Ropa Exterior

Cuidado Estético de Manos y Pies

Manejo de Maquinaria de Confección Industrial

Procesos de Panadería

Piscicultura

Programas de Profundización Técnica

Soldadura de Tuberías de Acero al Carbono con Proceso GTAW y SMAW

Montaje y Mantenimiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos

Atención Integral al Paciente Domiciliario

