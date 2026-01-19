Alberto Gamero, contundente: expresó su preocupación tras derrota del Cali con Jaguares

El Deportivo Cali arrancó con derrota en su visita a la ciudad de Montería frente a Jaguares, y su entrenador Alberto Gamero fue autocrítico en la rueda de prensa pospartido; el estratega reconoció que su equipo dejó escapar opciones para ampliar el marcador.

Los dirigidos por Alberto Gamero fueron derrotados 1-0 por los recién ascendidos a primera división. A pesar de la caída, el entrenador, en su análisis del partido, dijo que hubo falta de comunicación en la jugada que terminó en gol rival, originada en un pase largo que pudo ser mejor controlado por la zaga defensiva.

“Nosotros pudimos haber definido el partido pero no lo hicimos, también preocupa esos momentos cuando no podemos definir partidos y no nos defendemos bien en esas fases del fútbol, en el gol, a pesar de que fue un golazo de Álvarez (Cristian ‘Jopito’), me parece que nos faltó un poco de mejor comunicacion en esa jugada porque fue un pase largo primero de Henao, donde pudimos haber contrarrestado esa jugada, pero hay cosas, hay muchas cosas por corregir así como le digo que hay cosas buenas que me gustaron, también hay muchas cosas por corregir. Seguramente en la semana vamos a corregir”, señaló el técnico.

¿Llegarán nuevos jugadores?

Sobre el estado de la zona defensiva y la posibilidad de reforzarla, el entrenador fue claro en que actualmente cuenta con un plantel competitivo, aunque no descartan la llegada de nuevos jugadores.

“Hoy tenemos un equipo competitivo, yo creo que tenemos un equipo competitivo; si llega a venir otro jugador, bienvenido sea, pero creo que lo que tenemos hoy, podemos competir de la mejor forma. Ahí tenemos 4 centrales, con un par más que viene de divisiones inferiores. Tenemos 4 laterales, 2 derechos, 2 izquierdos. Pero yo, como técnico, siempre digo: el que venga, bienvenido, pero hoy tenemos, la verdad, un equipo bastante competitivo”, agregó.

En la misma línea de autocrítica y ajustes, el entrenador también se refirió al funcionamiento ofensivo y a la posibilidad de implementar un esquma con doble delantero.

“Nosotros tenemos presupuestado y hemos entrenado con el doble 9; en cualquier momento lo vamos a hacer, estos entrenamientos, esto no es llevarlos a los dos a la cancha y no saber de pronto qué van a hacer. Esto es de entrenamiento, de repeticiones de comunicaciones, y hay momentos en los que lo hemos hecho y seguramente lo vamos a hacer”, afirmó Alberto Gamero.

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali?

Recibirá en condición de local al Independiente Medellín el sábado 24 de enero desde las 6:20 p.m. partido válido por la fecha 2 de la Liga colombiana.