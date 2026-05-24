Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Qué retos de gobernabilidad tendría cada candidato presidencial?

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¿Cuáles son los escenarios ante el triunfo de los tres principales candidatos presidenciales?

Falta solo una semana para la primera vuelta presidencial. En este capítulo nos preguntamos, entre otras cosas, ¿cómo sería la gobernabilidad de los tres candidatos punteros con el Congreso y las otras ramas del poder?

Para este capítulo hablamos con Alejandro Chala, analista político e investigador de la Fundación PARES; con Andrés Villamizar, analista en seguridad y asuntos internacionales; con Silvia Otero, profesora de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario; con la profesora de ciencia política y estudios globales en la Universidad de los Andes, Sandra Borda; y con la exministra de Relaciones Exteriores, María Emma Mejía.

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