Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Por qué ya no reparamos nada?
En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo habló sobre la costumbre de reparar artículos que cada vez parece más obsoleta.
¿Por qué ya no reparamos nada?
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Cada vez es más fácil comprar cualquier artículo, pero parece que se dañan más rápido y la reparación parece una costumbre de antaño.
¿Hay regulaciones que protejan a los consumidores de la obsolescencia programada o estamos destinados a comprar cosas cada vez con más frecuencia?
Para este capítulo hablamos con Juan Pablo Rocha, director general del Grupo Untold Colombia; con María Lucía Villalba, economista y senadora electa; con Jorge Enrique Sánchez, exsuperintendente delegado de la Superintendencia de industria y comercio; con Alexandra Pfeil-Schneider, vicepresidenta de posventa y sostenibilidad de Automotores Toyota Colombia; y con María del Mar González de Spare Agency.
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