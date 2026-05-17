Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Por qué ya no reparamos nada?

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¿Por qué ya no reparamos nada?

Cada vez es más fácil comprar cualquier artículo, pero parece que se dañan más rápido y la reparación parece una costumbre de antaño.

¿Hay regulaciones que protejan a los consumidores de la obsolescencia programada o estamos destinados a comprar cosas cada vez con más frecuencia?

Para este capítulo hablamos con Juan Pablo Rocha, director general del Grupo Untold Colombia; con María Lucía Villalba, economista y senadora electa; con Jorge Enrique Sánchez, exsuperintendente delegado de la Superintendencia de industria y comercio; con Alexandra Pfeil-Schneider, vicepresidenta de posventa y sostenibilidad de Automotores Toyota Colombia; y con María del Mar González de Spare Agency.

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