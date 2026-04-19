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19 abr 2026 Actualizado 16:35

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Mis Preguntas con Roberto Pombo: ¿Qué tan grave sigue siendo el problema del VIH y del Sida?

En el mundo hay más de 40 millones de personas viviendo con VIH y más de tres mil personas por día contraen el virus. Aunque hay avances prometedores sobre una vacuna, ¿por qué ha sido tan difícil encontrar una cura?

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Roberto Pombo

En el mundo hay más de 40 millones de personas viviendo con VIH y más de tres mil personas por día contraen el virus. Aunque hay avances prometedores sobre una vacuna, ¿por qué ha sido tan difícil encontrar una cura?

Para este capítulo hablamos con el médico e investigador de la Universidad Javeriana, Camilo Prieto; la doctora Marisol Pachón, directora de gestión clínica de Profamilia; con Victoria Soto, directora del Centro de Estudios de Protección Social y Economía de la Salud PROESA; con Margarita Salcedo, doctora especializada en Inmunología; con Andrés Vecino, profesor e investigador en sistemas de salud de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins; y con el médico y exministro de Salud, Augusto Galán.

Escuche el episodio 188 de Mis Preguntas con Roberto Pombo:

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