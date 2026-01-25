Mauricio González gana uno de los maratones más importantes del atletismo

El fondista colombiano Mauricio González, integrante del Equipo Porvenir, abrió con éxito la temporada internacional de atletismo al imponerse este domingo 25 de enero en la media maratón del Life Time Miami Marathon & Half, una de las carreras más relevantes del calendario norteamericano. El bogotano cruzó la meta en 1:06:17, tiempo que le bastó para quedarse con el primer lugar entre los más de 18.500 participantes del evento celebrado en Florida.

González, de 37 años, dominó la prueba de 21 kilómetros desde los parciales iniciales, marcando tiempos de 15:31 en el kilómetro 5, 30:50 en el 10K y 46:42 en el 15K, antes de llegar al kilómetro 20 con un registro de 1:02:20, consolidando su ventaja antes de cruzar la línea de meta. Su victoria se produjo en condiciones exigentes, con viento y una subida al puente que pusieron a prueba a los competidores, pero que él supo capitalizar para distanciarse del resto.

Al finalizar la carrera, el atleta describió el esfuerzo y la estrategia que lo llevaron al triunfo:

“Fue una carrera muy difícil, desde los primeros kilómetros muchísimo viento, la subida al puente bastante difícil… decidí atacar ahí, pues son condiciones que conozco, y me fui en solitario para ganar la carrera”, afirmó González, destacando su lectura táctica del recorrido y su gestión del esfuerzo.

En el podio lo acompañaron dos corredores locales, Paxton Smith y Will Norris, quienes culminaron segundo y tercero con tiempos de 1:08:27 y 1:08:41, respectivamente, evidenciando la competitividad de esta prueba internacional.

Con este triunfo, González no solo suma su primera victoria del año, sino que además reafirma su estatus como uno de los fondistas más consistentes del atletismo colombiano en pruebas de medio fondo y ruta.

Su siguiente objetivo será buscar un nuevo título en la Maratón CAF de Caracas, donde aspira a conseguir un cuarto campeonato consecutivo en la distancia de 21 kilómetros.