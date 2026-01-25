Video: Juan Sebastián Molano abandonó el Tour Down Under por un insólito accidente con un canguro

La última etapa del Tour Down Under estuvo marcada por un hecho insólito, a un poco menos de 100 kilómetros para la línea de meta se presentó un accidente con un canguro, lo cual ocasionó el abandono de varios ciclistas, entre ellos Juan Sebastián Molano.

Lo que parecía una etapa de trámite en Stirling, un recorrido de 170 kilómetros y tres puertos de montaña de segunda categoría, quedó marcada por el hecho con el marsupial. En la caída grupal también se vio involucrado el local Jay Vine, compañero de Molano en el Emirates.

A diferencia del corredor boyacense, Vine pudo reponerse al golpe y terminó quedándose con el título de la carrera; Juan Sebastián Molano, por su parte, terminó abandonando junto a su compañero Mikkel Berg. Por fortuna, el canguro, quien estaba asustado ante la presencia de los ciclistas, pudo continuar su camino sin sufrir daños.

😱🦘 Lío tremendo con un canguro en pleno Tour Down Under: tiró a varios ciclistas, entre ellos a Jay Vine, corredor que ha acabado llevándose la general#TourDownUnder pic.twitter.com/YBK5E1m4nH — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 25, 2026

Jay Vine, con un tiempo general de 16 horas, 44′ y 54″, estuvo acompañado en el podio del danés Mauro Schmid, a 1′03″ y el también australiano Harry Sweeny, a 1′12″.

El ganador de la última jornada fue el australiano Matthew Brennan, imponiéndose en el embalaje al local Finn Fisher-Black y al danés Tobias Lund Andresen.

¿Cómo le fue a los colombianos?

Únicamente había dos ciclistas colombianos participando en la carrera, tras el abandono de Juan Sebastián Molano, el único corredor del país que pudo terminar la competencia fue Santiago Buitrago, quien ocupó el puesto 40 de la última etapa, a 40″ del ganador y el puesto 22 en la general, a 2′20″ de Vine.