Iscuandé bajo el Agua, el desbordamiento del río generó graves afectaciones

Santa Bárbara de Iscuandé-Nariño

Una grave emergencia se registra en el municipio de Iscuadé en la costa pacifica de Nariño, debido a las fuertes lluvias el río que lleva el mismo nombre se salió de su cauce dejando varias afectaciones en el casco urbano y rural.

Ampliar

Según el balance preliminar 28 veredas resultaron impactadas y se estima, de manera inicial, que cerca de 700 familias se encuentran damnificadas, cifra que podría aumentar debido a la inundación progresiva del área urbana.

Así mismo se estableció que más de 1.000 viviendas presentan daños estructurales de las cuales 200 presentan pérdida total. La emergencia también afectó la prestación de servicios públicos, atención hospitalaria y actividades educativas.

Ampliar

El Alcalde Iscuandé, Sifredo Barrios Pinillos, manifestó que: “Estamos atravesando una crisis humanitaria. El desbordamiento del río dejó más de mil viviendas averiadas y requerimos con urgencia ayuda humanitaria, como colchonetas y alimentación, para atender a la población damnificada”.

La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) informó que, ante la magnitud del evento los planes municipales de gestión del riesgo entraron en operación con evacuaciones preventivas hacia zonas seguras y puntos de encuentro, además de la disposición de ayudas humanitarias para la atención inicial de las familias afectadas.

Según el director administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Gabriel Ocaña Aguirre, la situación supera la capacidad de respuesta del municipio y del departamento, por lo cual se está escalando la solicitud al Gobierno Nacional para garantizar la asistencia requerida por parte de los damnificados.