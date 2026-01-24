Tabla de posiciones Premier League: Manchester City vence al Wolves de Jhon Arias y Yerson Mosquera. (Photo by Brett Patzke - WWFC/Wolves via Getty Images) / Brett Patzke - WWFC

La jornada 23 de la Premier League comenzó con el triunfo 2-0 del Manchester City sobre Wolverhampton en el Etihad Stadium. Resultado que le permite a los de Pep Guardiola mantenerse en la lucha por el título del campeonato local, esperando claro un resbalón del Arsenal.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE MANCHESTER CITY Y WOLVERHAMPTON POR LA PREMIER LEAGUE

Los cityzens encaminaron el triunfo desde el minuto 6, cuando Matheus Nunes levantó un centro a media altura desde la derecha y Omar Marmoush, llegando desde atrás, le ganó la posesión al colombiano Yerson Mosquera para decretar la apertura del marcador.

Y la historia quedó sentenciada en tiempo añadido, al 45+2′. Antoine Semenyo, el joven sensación del equipo, recibió dentro del área, con el mismo control eludió a su marcador y de pierna izquierda envió un tiro colocado al palo lejano del arquero. Golazo.

Con este resultado, el Manchester City llegó a 46 puntos, tan solo 4 por debajo del líder Arsenal, que jugará este domingo en Emirates frente al Manchester United.

Tabla de posiciones de la Premier League

Resultados de la jornada 23 en Premier League