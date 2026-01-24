Premier League

Tabla de posiciones Premier League: Manchester City vence al Wolves de Jhon Arias y Yerson Mosquera

El equipo de Pep Guardiola le mete presión al Arsenal de Mikel Arteta.

La jornada 23 de la Premier League comenzó con el triunfo 2-0 del Manchester City sobre Wolverhampton en el Etihad Stadium. Resultado que le permite a los de Pep Guardiola mantenerse en la lucha por el título del campeonato local, esperando claro un resbalón del Arsenal.

Los cityzens encaminaron el triunfo desde el minuto 6, cuando Matheus Nunes levantó un centro a media altura desde la derecha y Omar Marmoush, llegando desde atrás, le ganó la posesión al colombiano Yerson Mosquera para decretar la apertura del marcador.

Y la historia quedó sentenciada en tiempo añadido, al 45+2′. Antoine Semenyo, el joven sensación del equipo, recibió dentro del área, con el mismo control eludió a su marcador y de pierna izquierda envió un tiro colocado al palo lejano del arquero. Golazo.

Con este resultado, el Manchester City llegó a 46 puntos, tan solo 4 por debajo del líder Arsenal, que jugará este domingo en Emirates frente al Manchester United.

Tabla de posiciones de la Premier League

Resultados de la jornada 23 en Premier League

  • Manchester City 2-0 Wolverhampton
  • West Ham 3-1 Sunderland
  • Fulham 2-1 Brighton
  • Burnley 2-2 Tottenham

