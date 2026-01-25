Capturan a tres presuntos integrantes del frente 33 de las disidencias y un menor fue recuperado

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Justicia

El coronel Carlos Alberto López Fierro, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, informó que en una operación militar desarrollada por tropas del Batallón de Ingenieros de Combate fueron capturados tres presuntos integrantes de la autodenominada Compañía Roque González del frente 33 de las disidencias de las Farc, en la vereda Nazareth, del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Según explicó el oficial, los detenidos fueron sorprendidos mientras adelantaban retenes ilegales en la vía, por lo que se presentó un combate.

Un menor de edad que permanecía a la fuerza con los presuntos integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc, fue recuperado y se restablecieron sus derechos.

“Fueron incautadas dos pistolas 9 milímetros, un arma traumática, dos granadas de fragmentación, siete proveedores, más 103 municiones de distintos calibres, tres motocicletas, celulares y más de 800 mil pesos en efectivo que, al parecer, habrían sido producto del recaudo por extorsión”, explicó el coronel López Fierro.

Se logró establecer que los detenidos, al parecer, cobraban cuotas extorsivas y se encargaban de la compra y venta de pasta base de coca, así como la realización de retenes ilegales sobre distintos puntos del eje vial.