Goles de Luis Suárez en Sporting vs PSG: vea acá las anotaciones del colombiano en Liga de Campeones

Gol de Luis Suárez en Sporting vs PSG: vea acá la anotación del colombiano en Liga de Campeones. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images) / Gualter Fatia

¡Luis Javier Suárez continúa intratable! Este martes 20 de enero, el delantero colombiano marcó un golazo en el partido que enfrentó al Sporting de Lisboa con París Saint-Germain, durante la séptima jornada de la Champions League.

El tanto del samario llegó a los 74 minutos de partido, tras un saque de esquina. En el rebote llegó un remate potente que se desvió en un defensor parisino y el balón cayó justo en Suárez, que tan solo tuvo que rematar al palo lejano del arquero Chevalier.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE SPORTING Y PSG CON LUSI SUÁREZ COMO PROTAGONISTA

Vea acá el primer gol de Luis Suárez en Liga de Campeones

¡GOL AL VIGENTE CAMPEÓN! El colombiano Luis Suárez tuvo suerte tras un rebote, definió muy bien y marcó el 1-0 de Sporting CP vs. PSG en Portugal.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jbn1FguXn9 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026

Posteriormente, el recién ingresado Khvicha Kvaratskhelia se encargó de poner la paridad para los franceses. El georgiano recibió por izquierda, recortó hacia adentro y soltó un misil, que se coló contra el ángulo izquierdo del meta Rui Silva. Espectacular anotación.

Vea acá el segundo gol de Luis Suárez en Liga de Campeones

Y cuando parecía que todo terminaría en tablas, Luis Javier Suárez apareció de nuevo. Cumplido el minuto 90′, el samario aprovechó un rebote corto que dejó el arquero Chevalier y de cabeza, sin marca alguna, decretó el 2-1 definitivo en territorio portugués.

¡¡BIEN DE GOLEADOR!! EL COLOMBIANO LUIS SUÁREZ CAPTURÓ UN REBOTE Y, DE CABEZA, FIRMÓ EL 2-1 AGÓNICO DE SPORTING CP VS. PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YoTwjjjII8 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026

Se trata del cuarto gol que marca Luis Javier Suárez en la vigente edición de la Champions League (le había marcado a Napoli y Brujas) y el tanto número 21 en lo corrido de la temporada 2025-26.

Con este resultado, el Sporting se mete en zona de clasificación directa a los octavos de final con 13 unidades, igualando así la línea del PSG, que perdió la oportunidad de abonar terreno en los primeros puestos.

En la próxima y definitiva jornada, el cuadro de Lisboa se medirá con el Athletic Club en San Mamés con la ilusión de avanzar directamente a la siguiente fase del campeonato.