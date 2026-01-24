Valle del Cauca respalda fumigación con glifosato y pide ser el próximo territorio intervenido

Valle del Cauca

La fumigación con glifosato es una medida que respalda el Gobierno del Valle del Cauca, al considerarla como una de las estrategias más efectivas para erradicar los cultivos de hoja de coca en el territorio, contrario a la postura asumida por algunos alcaldes del Cauca, que han expresado su oposición.

El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, aseguró que han solicitado al Gobierno Nacional la puesta en marcha de un plan piloto de aspersión mediante el uso de drones, especialmente en municipios como Jamundí, donde hay alrededor de 1.800 hectáreas de siembra ilegal de las cuales se financian estructuras ilegales como la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

“El uso de nuevas tecnologías nos permitirá tener una intervención focalizada, precisa y con un impacto directo sobre las áreas donde se concentran los cultivos, reduciendo los riesgos ambientales y evitando afectaciones a la población civil”, señaló.

El funcionario aclaró que esta estrategia debe ir acompañada de un enfoque integral, que incluya no solo acciones de la fuerza pública, sino también oferta social del Estado y proyectos productivos para la sustitución de cultivos.

“Esa ha sido una apuesta de la gobernadora, que siempre ha recalcado que la capacidad del Estado debe llegar, pero también las oportunidades con otras alternativas que nuestros campesinos puedan tener”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que el Valle del Cauca sea el próximo territorio en ser intervenido con las fumigaciones con glifosato, reiterando que el departamento está listo para trabajar de manera articulada con la Nación, las autoridades locales y las comunidades.