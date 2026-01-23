La ciudad de las palmas se destaca por la reducción de homicidios, avances en obras y empleo

La ciudad de Palmira se proyecta a un nuevo nivel con inversión pública, articulación institucional y desarrollo económico en los territorios.

La reducción del homicidio, la recuperación de sectores históricamente afectados y el impulso a la economía local marcaron el balance presentado por el alcalde de Palmira, Víctor Ramos, al destacar los avances de su administración en materia de seguridad, inversión pública y generación de empleo.

El mandatario aseguró que Palmira se convirtió en la primera ciudad del país en ser noticia nacional por la disminución del homicidio en todas sus modalidades, con una reducción cercana al 29%, resultado que atribuyó al trabajo articulado entre la administración municipal y las autoridades judiciales y de seguridad.

“Somos la primera ciudad en Colombia que fuimos noticia nacional, pero positiva, en la reducción del delito de homicidio en todas sus modalidades”, señaló Ramos, al destacar la coordinación con la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, la Judicatura y el CTI.

Recuperación de zonas y ejecución de obras

Según el alcalde, los avances en seguridad han permitido recuperar zonas que durante años estuvieron deterioradas, al tiempo que se ejecutan proyectos de infraestructura que buscan mejorar la calidad de vida y reactivar la economía local.

Ramos indicó que actualmente se desarrollan 17 obras en distintos sectores del municipio, lo que ha generado empleo y movimiento económico, financiadas con recursos propios y con apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca.

“Hoy estamos dinamizando la economía a través de las obras, generando empleo y mostrando resultados visibles para la comunidad”, afirmó el mandatario, quien agradeció a los contribuyentes por el pago de impuestos que, según dijo, se refleja en planes, programas y proyectos en ejecución.

Empleo, inversión y planificación a largo plazo

El alcalde también resaltó el impacto económico de la zona franca de Palmaseca, donde se concentran más de 7 mil empleos y 34 empresas, proceso que contó con gestiones ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para respaldar a los emprendedores y mantener la actividad productiva.

En materia de planeación, Ramos anunció que Palmira avanza en la formulación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que será la hoja de ruta para el desarrollo del municipio durante los próximos 12 años.

Finalmente, el mandatario destacó una ejecución presupuestal del 97,1%, que calificó como un indicador de gestión efectiva, y aseguró que la administración continuará trabajando de manera directa en los territorios.

“La transformación que estamos viviendo es en todos los niveles. Con voluntad y trabajo conjunto, Palmira sigue avanzando”, concluyó.