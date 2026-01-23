Asociación de Prestadores Turísticos del Valle pide justicia por asesinato de empresario de eventos

Diego Mazabel, reconocido planeador de bodas y empresario fue asesinado en el barrio El Ingenio, sur de Cali.

Los prestadores turísticos del departamento del Valle del Cauca, agremiados en la Asociación de Prestadores Turísticos del Valle, Astuvalle, al lamentar el asesinato del reconocido joven empresario, Diego Fernando Mazabel, esperan que este crimen sea esclarecido prontamente y no quede en la impunidad.

“No por ser el homicidio de un reconocido realizador de eventos de Cali y el Valle, sino porque se le segó la vida a un gran ser humano, un ser maravilloso, cálido y solidario, que nos enseñó la importancia de soñar; para hacer realidad los sueños por tener un mejor país”, expresó Carlos Alberto Martínez Noguera, Presidente de Astuvalle.

Carlos Alberto, al recordar que por muchos años compartió ideas y criterios con el joven empresario, lo catalogó como un ser humano servicial

“No solo se preocupaba por sus propios intereses; sino por los de todo el gremio de Cali y el Valle del Cauca”, recordó el dirigente gremial.

El empresario asesinado

El joven empresario asesinado Diego Fernando Mazabel, fue el creador y fundador de la Asociación, AscolWeb, que agrupa a los planificadores de bodas, sector que impulsa a Cali como una ciudad y la región propicias para este tipo de eventos; aprovechado el enorme potencial paisajístico, la existencia de haciendas, casas campestres, hoteles y salones de eventos, las fortalezas de la industria gastronómica y repostera, maquilladores, estilistas; así como la presencia de empresas logísticas y de producción de videos y fotografía, sectores que se reúnen en este campo.

“Además de la tristeza que hoy nos embarga, lamentamos que la principal boda de su vida, la suya propia, programada para este año, no se pueda realizar por el accionar de los violentos”, expresó Carlos Alberto Martínez Noguera, Presidente de Astuvalle.