Tres hoteles del centro de Bucaramanga fueron sellados por malas condiciones higiénico sanitarias

Bucaramanga

Tres hoteles ubicados en el centro de Bucaramanga fueron sellados en las últimas horas durante operativos de control adelantados por la Secretaría del Interior, como parte de las acciones para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en establecimientos abiertos al público.

Así lo confirmó el secretario del interior, Luis Alfonso Pinto, quien explicó que los cierres se realizaron luego de evidenciar reiterados incumplimientos, pese a las advertencias previas hechas por las autoridades.

“Estamos del lado de los comerciantes y de los empresarios, pero necesitamos que cumplan con la normatividad para poder ejercer control sobre las actividades y servicios que se le brindan a la comunidad”, señaló el funcionario.

De acuerdo con Pinto, las causas más comunes para el sellamiento de este tipo de establecimientos están relacionadas con la falta de documentación obligatoria, como permisos de Bomberos, usos del suelo y otros requisitos administrativos. Indicó además que antes de proceder al cierre, las autoridades realizan varias advertencias para que los propietarios subsanen las irregularidades detectadas.

En un video compartido por la Secretaría del Interior y la Alcaldía de Bucaramanga se pudo evidenciar que estos cierres también tiene que ver con malas condiciones sanitarias de los establecimientos.

“De la misma manera se hace el cierre parcial de estos hoteles por parte de la Secretaría de Salud, ya que no cumplen con la condiciones higiénico sanitarias para la convivencia de las personas que ingresan al respectivo hotel”, informan.

Durante uno de los operativos también se registró un incidente con una ciudadana extranjera, el cual, según explicó el secretario Alfonso Pinto, estuvo relacionado con un caso de irrespeto a la autoridad.

La administración municipal reiteró que estos controles continuarán en diferentes sectores de la ciudad, especialmente en el centro, con el objetivo de “fortalecer el orden, la legalidad y la seguridad”, e hizo un llamado a los propietarios de hoteles y demás establecimientos a mantener al día sus permisos y documentación para evitar sanciones.