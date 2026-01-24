Fleteo millonario en Bucaramanga: esto es lo que se conoce del robo de más de 68 millones de pesos

Por el modus operandi, se presume que serían miembros de una banda dedicada al fleteo. Foto: Colprensa( Thot )

Bucaramanga

Un ciudadano fue víctima de un hurto bajo la modalidad de fleteo en el barrio San Francisco, en Bucaramanga, luego de retirar una alta suma de dinero de una entidad bancaria y ser interceptado por sujetos armados.

El hecho se registró en la calle 21 con carrera 23, luego de que la comunidad alertara sobre un robo a personas mediante intimidación con arma de fuego.

Según el relato de la víctima, entregado a las autoridades , el ciudadano había realizado una transacción por $68.440.000 en una sede del Banco de Bogotá, ubicada en el sector del bulevar Bolívar con carrera 23.

Posteriormente, cuando se movilizaba en un vehículo, fue interceptado por tres motocicletas en las que se desplazaban cinco hombres vestidos de negro, de contextura gruesa y quienes lo intimidaron con arma de fuego y le hurtaron el dinero, según relató la víctima a las autoridades,

Tras cometer el robo, los delincuentes emprendieron la huida en sentido norte–sur por la carrera 24. La Policía indicó que, previo al retiro del dinero, funcionarios de la entidad bancaria le ofrecieron al ciudadano el servicio de acompañamiento policial, el cual fue rechazado.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables, piden el apoyo de la comunidad con la entrega de información que pueda ayudar a capturar a los delincuentes.

La Policía Nacional también hizo un llamado a la ciudadanía para que, al realizar retiros de grandes sumas de dinero, soliciten el acompañamiento gratuito que brinda la Policía Nacional.