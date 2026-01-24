Real Cartagena inicia el Ascenso con victoria sobre Real Santander: así va la tabla de posiciones / @RealCartagena

El Torneo de Ascenso en Colombia empezó este viernes 23 de enero con el Real Cartagena, equipo que el año pasado estuvo muy cerca de concretar su regreso a primera división.

Pues bien, el equipo auriverde inició la temporada 2026 con un sufrido triunfo por 0-1 en casa del Real Santander, todo esto gracias a la solitaria anotación del líder y capitán Fredy Montero a los 38 minutos del primer tiempo.

Le puede interesar: “Si James Rodríguez quiere venir, estamos listos en Millonarios”: Gustavo Serpa

El experimentado delantero aprovechó un error en el despeje de la defensa local para controlar dentro del área, eludir al guardameta y definir de pierna izquierda, casi sin ángulo. Golazo y tres puntos valiosos en condición de visitante para iniciar el Torneo con pie derecho.

Vale la pena recalcar que en ambos equipos hubo expulsados. Al 30′ vio la roja Camilo Durán en el cuadro santandereano, mientras que a los 88′ se fue Camilo Nieva en el elenco cartagenero.

Lea también acá: Miguel Borja jugará en los Emiratos Árabes Unidos: así fue presentado en exótico equipo

Tabla de posiciones del Torneo de Ascenso

Ampliar

Partidos pendientes de la primera fecha del Torneo de Ascenso

Sábado 24 de enero

Barranquilla vs. Orsomarso - 5PM

Domingo 25 de enero

Independiente Yumbo vs. Atlético FC - 4PM

Inter Palmira vs. Patriotas - 4PM

Lunes 26 de enero

Leones vs. Tigres - 2PM

Boca Juniors de Cali vs. Deportes Quindío - 4PM

Real Cundinamarca vs. Envigado - 5PM

Unión Magdalena vs. Bogotá - 6PM

Entérese de: Frank Fabra protagonizaría uno de los bombazos del mercado de fichajes al regresar a Colombia