Miguel Borja jugará en el fútbol de Arabia Saudita: así fue presentado en su nuevo equipo / @AlWaslSC

¡Fin de la novela! Miguel Ángel Borja encontró equipo para disputar la temporada 2026. Luego de haberse frustrado su llegada al Cruz Azul mexicano por problemas en la documentación, el delantero cordobés terminó llegando a un exótico destino: los Emiratos Árabes Unidos.

El equipo que se hizo con los servicios del colombiano fue el Al-Wasl SC y así lo presentó en sus redes sociales, portando la casaca oficial del club con el dorsal ‘9′:

El anuncio se dio en la tarde de este viernes 23 de enero, justo después de que el mismo jugador explicara las razones por las que no se dio su llegada a México.

“Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar“, explicó el delantero en un comunicado.

Datos del Al-Wasl SC de los Emiratos Árabes

El nuevo equipo de Miguel Ángel Borja es el Al-Wasl SC, cuadro que se desempeña en la primera división de la UAE Pro League, máxima categoría del fútbol de Emiratos Árabes Unidos. Su entrenador es el sueco Mesut Meral y en la plantilla hay otro colombiano, el extremo Barahian Palacios.

Actualmente, es cuarto de la Liga local con 25 puntos, a 7 del líder Shabab Al-Ahli Dubai. A nivel internacional, avanzó sin problemas la fase de grupos de la Copa AFC y en octavos de final se enfrentará con el Al-Zawraa Sport Club iraquí.

