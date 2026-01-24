Procuraduría inicia investigación a personero de Ibagué por presunta extralimitación de funciones

La Procuraduría inició un proceso investigativo para saber si personero delegado del municipio de Ibagué intervino en procesos de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, emitiendo órdenes que, según el ente de control, no estaban dentro de sus atribuciones legales.

Dicha actuación hizo que se abriera un proceso penal para establecer si hubo extralimitación de funciones y si la conducta puede ser considerada una falta disciplinaria. Por ahora, no hay una sanción en concreto, sin embargo el Ministerio Público entró en una fase de verificación de documentos, decisiones adoptadas y el marco normativo que rige a los personeros municipales.

Además, la Procuraduría indica que los hechos están relacionados con actuaciones en dos procesos remitidos a la Comisaría Segunda de Familia de Ibagué, entre octubre y noviembre de 2024.

Si la Procuraduría concluye que hubo extralimitación, el proceso podría avanzar hacia una investigación disciplinaria formal y, eventualmente, derivar en sanciones como destitución, inhabilidad para ejercer cargos públicos o suspensión, todo dependiendo de la gravedad de la falta.