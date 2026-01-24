Habitante de calle fue asesinado en el centro de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona en la zona boscosa ubicada a un costado del Parque de la música en el centro de la capital del Tolima.

Según el teniente coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena, subcomandante encargado de la Policía Metropolitana de Ibagué, la persona encontrada sin vida presentaba varios impactos con arma de fuego.

“Fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino en una zona boscosa ubicada sobre la calle 10 con carrera segunda en inmediaciones al Parque de la Música”, dijo el oficial.

Caracol Radio conoció que en horas de la madrugada de este sábado 24 de enero habitantes del sector reportaron que se escucharon varios disparos y posteriormente se encontró el cuerpo sobre las 8 de la mañana.

“La víctima fue identificada como Cesar Álzate persona en condición de calle que presentaba heridas por arma de fuego, la víctima registra anotaciones por judiciales como indicado por delitos de intimidación con arma de fuego, fuego de presos, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes”, puntualizó el teniente coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía que tenga información de los hechos para que se entregue a las autoridades con el fin de esclarecer este homicidio.