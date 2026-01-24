Once Caldas vs Santa Fe por Liga Colombiana 2026: fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

La segunda fecha del fútbol colombiano concluye en la capital del país con el enfrentamiento entre Once Caldas e Independiente Santa Fe.

El actual campeón de la Superliga 2026 llega a este compromiso estrenando título, luego de vencer con un contundente 3-0 en El Campín al Junior de Barranquilla, y con la ilusión de empezar de la mejor manera el camino rumbo a la undécima estrella.

En cuanto a la nómina, la principal novedad pasa por la llegada de Juan Sebastián Quintero, experimentado zaguero central con pasado en el Deportivo Cali. El jugador de 30 años ya trabajó a la par de sus compañeros bajo las órdenes del entrenador Pablo Repetto y espera por su debut con la casaca cardenal.

¡𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚́𝐧 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨 ya se unió a entrenamientos con la Piel del León 🦁!#VamosSantaFe pic.twitter.com/KWZvOLJ9Rm — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 23, 2026

Por otro lado, el Once Caldas busca su segunda victoria del semestre, esta vez frente a un rival al que ha vencido en tan solo uno de sus últimos cinco enfrentamientos. Para mejorar este registro tendrá a Dayro Moreno como su principal referente en ataque, aguardando así un resultado que le permita mantenerse en la parte alta de la tabla.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue durante la novena jornada de la Liga 2025-II. Aquel primero de septiembre, el equipo de Manizales se impuso en Bogotá por un marcador de 1-2, doblete de Michael Barrios.

Después de una gala llena de estrellas, donde nuestros goleadores, los que nunca fallan, fueron galardonados 😎 los volveremos a ver en la cancha.



Dayro Moreno 🆚 Hugo Rodallega.

Once Caldas 🆚 Independiente Santa Fe.



Un nuevo duelo entre goleadores históricos del fútbol… pic.twitter.com/BsXFt8nyDR — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) January 24, 2026

Santa Fe vs Once Caldas: fecha, hora y cómo seguir

El partido entre Once Caldas e Independiente Santa Fe, válido por la segunda fecha de la Liga Colombiana, se disputará este domingo 24 de junio en el Estadio Palogrande de Manizales, a partir de las 8:20 de la noche.

Recuerde que este y todos los partidos del campeonato local los podrá seguir en la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como por el minuto a minuto EN VIVO por la página web de Caracol Deportes.