Millonarios vs. Junior: Día, hora y cómo seguir el partidazo por la fecha 2 de Liga Colombiana

Millonarios y Junior de Barranquilla no han comenzado de buena forma este inicio de año, sin mostrar un juego claro que convenza a sus hinchas. Ambos equipos ya han jugado tres partidos en diferentes contextos.

Por el lado del equipo capitalino, ha jugado dos partidos de pretemporada, en donde registró una derrota contra River Plate de Argentina y un empate enfrentando a Boca Juniors en La Bombonera. El tercer compromiso que ha jugado en el año fue el inicio de la Liga colombiana, enfrentando a Atlético Bucaramanga en condición de visitante, en donde tampoco logró conseguir una victoria.

El conjunto embajador, al no conseguir una victoria en sus tres partidos anteriores, ha generado mucha incertidumbre sobre el cuerpo técnico por la poca efectividad que se ha dado no solo en los últimos tres partidos, sino también por lo ocurrido el semestre anterior.

El equipo de la costa no se queda atrás por el mal comienzo de año; el conjunto barranquillero disputó hace menos de una semana la final de Superliga, enfrentándose a Independiente Santa Fe. En el partido de ida de la final, logró sacar un empate en condición de local, dejando la serie abierta en el partido de vuelta que se jugó acá en Bogotá.

Luego de ese partido de ida de la Superliga tuvo su primer choque liguero recibiendo al Deportes Tolima. Un partido que el estratega uruguayo Alfredo Arias no supo resolver por el planteamiento táctico que propuso Lucas González, DT del equipo de Ibagué.

Luego de esa derrota enfrentando al Deportes Tolima, partido válido de la fecha uno, se iba a enfrentar a Independiente Santa Fe para ver quién iba a ser el campeón de la Superliga. El que se llevó el trofeo fue el conjunto local de la capital del país venciendo 3-0 al Junior.

Ambos equipos tienen las alarmas prendidas para lo que será el partido, para poder lograr sumar de a tres puntos a principio de torneo y no depender más adelante de ningún equipo.

Previa del partido

El de este domingo será el enfrentamiento número 236 entre Millonarios y Junior por Liga, con números favorables para el Embajador: 93 victorias, 88 derrotas y 54 empates, con 331 goles anotados y 304 goles recibidos.

Entre ambos equipos enfrentándose en Bogotá, la estadística tiene 116 partidos, con 75 triunfos azules, 26 empates y 15 victorias rojiblancas, 219 goles para Millos y 98 para el tiburón.

Millonarios defenderá este domingo, además, una racha de 8 años y 14 partidos sin perder como local frente al Junior (11 victorias, 3 empates) por torneos oficiales, incluyendo duelos de Copa (2017-2022) y SuperLiga (2024).

Posibles alineaciones

Once de Millonarios

Guillermo de Amores, Carlos Sarabia, Jorge Arias, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Rodrigo Ureña, Mateo Garcia, Beckham Castro, David Mackalister Silva, Carlos Darwin Qintero y Rodrigoo Conteras.

Once de Junior

Mauro Silveira, Edwin Herrera, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Súarez, Guillermo Celis, Juan David Rios, Jhonier Guerrero, Yimmi Chará, Joel Canchimbo y Guillermo Paiva.

Fecha y hora del partido Millonarios vs. Junior

Fecha: 25 de enero del 2026

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Estadio El Campín

Torneo: Liga Colombiana 2026-1

¿Cómo seguir?

Usted podrá vivir el partido por la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y minuto a minuto a través de caracol.com.co