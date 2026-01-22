Diniz se refirió a Marino Hinestroza y anticipó su llegada a Vasco da Gama

Cuando todo parecía encaminarse hacia Argentina, el futuro de Marino Hinestroza dio un giro y terminó apuntando a Brasil. Atlético Nacional y Vasco da Gama llegaron a un acuerdo total para el traspaso del atacante de 23 años, que continuará su carrera en Río de Janeiro y pondrá punto final a una de las historias más comentadas del mercado.

En el club brasileño no esconden la expectativa. Tras un reciente compromiso por el Campeonato Carioca, el entrenador Fernando Diniz se refirió a la inminente llegada del colombiano y dejó en claro que no se trata de un nombre nuevo en su radar.

El técnico valoró su velocidad, despliegue físico y calidad técnica, además de remarcar el seguimiento que le hicieron durante su etapa en Atlético Nacional y el intento previo por ficharlo a mediados del año pasado.

La idea del cuerpo técnico es sumar a un jugador desequilibrante por banda, capaz de aportar energía y profundidad al ataque, un perfil que encaja con lo que busca Vasco para la temporada 2026. Por eso, salvo un imprevisto, Hinestroza viajará en los próximos días a Brasil para convertirse oficialmente en nuevo refuerzo del equipo carioca.

Con su llegada, el colombiano será la tercera incorporación del club para el nuevo curso, que ya sumó al también cafetero Johan Rojas y al defensor uruguayo Alan Saldivia. La operación se cerró en torno a los cinco millones de dólares por el 80 % de los derechos económicos del jugador, dejando atrás una negociación paralela que no prosperó y allanando el camino para que Marino comience un nuevo desafío en el fútbol brasileño.