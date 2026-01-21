Marino Hinestroza envía sorpresivo mensaje, tras perder la oportunidad de jugar en Boca Juniors

El futuro de Marino Hinestroza parece haber quedado definido. Cuando parecía que el extremo vallecaucano tenía todo listo con Boca Juniors, un veloz movimiento en el mercado del Vasco da Gama terminó inclinando la balanza por completo.

Con una mejor oferta sobre la mesa (6 millones de dólares) y el beneplácito de Atlético Nacional, Hinestroza está próximo a aterrizar en territorio brasileño para unirse a la plantilla comandada por el entrenador Fernando Diniz, la cual ya cuenta con los colombianos Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez.

Marino envía sorpresivo mensaje, tras perder la oportunidad de jugar en Boca

En medio de esta complicada situación, Marino Hinestroza dio nuevamente de qué hablar. A través de redes sociales, la periodista Yoana Don dio a conocer un mensaje que le envió el futbolista sobre su frustrado pase a Boca Juniors.

Inicialmente, Yoana etiquetó a Marino en una historia de Instagram y escribió lo siguiente: “Se termina la novela del verano. Qué lindo le hubiera quedado la de Boquita a Marino Hinestroza. Opiniones? Gracias Nacional por dilatarlo tanto”.

Frente a esto, Hinestroza respondió: “Qué lindo hubiera sido”, dando a entender que la intención de portar la casaca xeneize era total.

Es preciso recordar que a raíz de lo anterior, el periodista César Luis Melo confirmó la decisión de Boca en bajarse completamente de la negociación por el joven futbolista y en dicho sentido buscar nuevas posibilidades en el mercado internacional.

Marino Hinestroza, de 23 años, regresará entonces al fútbol brasileño, recordando que entre 2020 y 2021 hizo parte de las divisiones menores del Palmeiras. Adicionalmente, deja Atlético Nacional con 84 partidos disputados, 11 goles anotados, 14 asistencias entregadas y 4 títulos obtenidos.

