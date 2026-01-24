Inició en Barranquilla el Mundial Juvenil de Tenis J300: ¿Cómo asistir al evento?

Barranquilla se convirtió desde este sábado 24 de enero en epicentro del tenis juvenil internacional con el inicio del Mundial Juvenil de Tenis J300, un certamen que reúne a más de 140 jóvenes promesas de este deporte en el Parque Distrital de Raquetas. El evento, que hace parte del circuito mundial juvenil, congrega a deportistas provenientes de 27 países y marca la edición número 43 del torneo.

La competencia comenzó con el torneo de clasificación (Qualy), instancia en la que los participantes buscan asegurar uno de los 12 cupos disponibles —seis en la rama masculina y seis en la femenina— para acceder al cuadro principal. Este se pondrá en marcha oficialmente el próximo lunes 26 de enero, cuando entren en escena los mejores clasificados del certamen.

¿Cuáles son los participantes a seguir?

Entre los principales favoritos al título destacan, en la rama masculina, el estadounidense Michael Antonius y el brasileño Pedro Henrique Chavalgoity, ambos con destacados puestos en el ranking mundial juvenil. En la categoría femenina, las miradas están puestas sobre Welles Newman, de Estados Unidos, y la brasileña Pietra Rivoli, quienes llegan como serias aspirantes a las rondas finales.

Colombia también tendrá una representación importante en el torneo. En varones, Alejandro Castellanos y Lucas Velasco aparecen como las principales cartas nacionales, mientras que en damas las esperanzas están depositadas en María Isabel Suárez y Emanuela Lares. Adicionalmente, la Liga del Atlántico otorgó cinco tarjetas de invitación a tenistas locales, seleccionados tras la realización de dos torneos cortos previos al evento.

La entrega al evento es gratuita

Dentro de las novedades de esta edición, el Mundial Juvenil de Tenis J300 volverá a contar con ceremonia de inauguración, programada para este domingo a las 5:00 de la tarde en el Complejo de Raquetas, una vez finalicen los partidos del Qualy. Asimismo, el torneo implementará nuevamente el uso de recogepelotas, integrados por niños de la Academia de la Liga del Atlántico, fortaleciendo el componente formativo del evento.

Cabe destacar que la entrada al certamen será completamente gratuita durante toda la semana de competencia, lo que permitirá a los aficionados barranquilleros y visitantes disfrutar de tenis de alto nivel y apoyar a las futuras figuras del deporte blanco mundial.