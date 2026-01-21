Barranquilla se prepara para recibir el Mundial Juvenil de Tenis

Barranquilla vuelve a ser escenario del tenis internacional con el inicio del torneo J300, conocido como el Mundial Juvenil de Tenis, que comenzará este año el 24 de enero con el torneo de clasificación o Qualy. El cuadro principal se disputará a partir del lunes 26 de enero, con 32 damas y 32 varones en competencia.

Entre los favoritos masculinos se destacan Michael Antonius de EE.UU., clasificado en el puesto 14 del ranking mundial Junior, seguido de Pedro Henrique Chavalgoity de Brasil (puesto 50), el paraguayo Álvaro Frutos (66) y el canadiense Benjamín Azar (68).

El mejor colombiano en la clasificación es Alejandro Castellanos de la Liga de Tenis del Casanare, quien regresará al torneo tras su participación el año anterior. También competirán Lucas Velasco de Risaralda y Nicolás Barros de Bogotá, entre otros.

En la rama femenina, la estadounidense Welles Newman, ubicada en el puesto 49 del ranking mundial Junior, lidera la lista de favoritas, seguida por la brasileña Pietra Rivoli (69) y Margaret Shons (78). Las colombianas con mejor ranking son María Isabel Suárez y Emanuela Lares, de Valle del Cauca, junto con Mariana Pinzón de Bogotá.

¿Quiénes representarán a la Costa Caribe en el certamen?

Los tenistas de la Costa Caribe también estarán presentes. Entre ellos, los barranquilleros Chetán Vásquez y Mateo González y la cartagenera María Gabriela Baena, quienes lograron su clasificación en un torneo regional organizado por la Liga de Tenis del Atlántico.

“Será una experiencia nueva que voy a vivir en casa con todo el público apoyándome en todo momento y estoy motivado para jugar este Mundial. Me he preparado muy bien; hace unas semanas jugué una prequaly y afortunadamente logré ganar un cupo para estar en el Mundial”, señaló Chetán Vásquez.

El evento promete ser un espectáculo de alto nivel, reuniendo a jóvenes talentos de todo el mundo y brindando a Barranquilla la oportunidad de consolidarse como una de las principales sedes del tenis juvenil internacional.