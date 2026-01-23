Recorte de más de $630 mil millones para obras en el Dique pone en peligro ejecución: gobernadores

La Rap Caribe manifestó su preocupación ante el recorte superior a los $630.000 millones aplicado a la Asociación Público-Privada (APP) del Canal del Dique, una de las obras de infraestructura más estratégicas para el desarrollo integral del Caribe colombiano.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Frente a esta decisión, los gobernadores de Atlántico y Bolívar hicieron un llamado conjunto al Gobierno Nacional para que se respeten los compromisos financieros y técnicos previamente adquiridos, los cuales son fundamentales para garantizar la ejecución completa y efectiva del proyecto.

Desde la RAP Caribe advirtieron que este recorte presupuestal representa el 83,6 % de la vigencia futura correspondiente al año 2025, lo que pone en riesgo años de gestión técnica, ambiental y social adelantados para sacar adelante esta iniciativa, considerada prioritaria para la región.

Llamado de la RAP Caribe

El gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez, se sumó a las voces que han expresado su inquietud por el impacto que esta reducción tendría en la continuidad de la obra y en los beneficios esperados para las comunidades del área de influencia del Canal del Dique.

“Desde la RAP Caribe, con la noticia de la suspensión o de la disminución del valor de las vigencias futuras, el 2025, nos genera y nos unimos a las voces que han elevado preocupación, para hacer un llamado al gobierno nacional. Siempre desde la RAP Caribe buscamos generar espacios de concertación, de conversación, que permitan darle continuidad a esta obra tan importante para poder acelerar los impactos positivos que debe traer su ejecución”, dijo.

Finalmente, Pérez manifestó que el Canal del Dique no es únicamente una obra de infraestructura, sino una verdadera garantía de vida, desarrollo sostenible y bienestar para el Caribe colombiano, por lo que insistió en la necesidad de asegurar su ejecución integral sin contratiempos financieros.