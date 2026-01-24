IDEAM activa alertas para el fin de semana: Pronóstico del clima durante el 24 y 25 de enero

IDEAM activa alarmas: prepárese para un fin de semana con intensas lluvias y posible huracán

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) reportó que durante este fin de semana se prevén precipitaciones en algunas regiones del país, especialmente en horas de la tarde y noche.

Durante el fin de semana, las lluvias se concentrarán en Bogotá, pues se presentarán algunas de manera ligera en la tarde hacia el norte y occidente e intervalos soleados en las mañanas.

Conozca aquí si lloverá o no el fin de semana del 24 y 25 de enero:

Pronóstico del clima sábado 24 de enero

Predominarán condiciones secas en la mayor parte del país, con cielos parcialmente nublados y estabilidad atmosférica en amplias zonas.

Se espera mayor nubosidad con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas en sectores de:

Santander

Cundinamarca

Tolima

Huila

Caldas, Risaralda y Quindío

Chocó

Valle del Cauca

Cauca y Nariño

En el occidente de Caquetá y Putumayo, así como en Vaupés y Amazonas, se pronostican nubes densas durante gran parte del día, con precipitaciones ocasionales.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevén lluvias ocasionales que podrían presentarse en horas de la madrugada, la tarde y la noche, con posibles intervalos secos.

Pronóstico del clima, domingo 25 de enero

Se anticipa un aumento de las precipitaciones en comparación con el día anterior, afectando varias regiones del país.

Las lluvias serían más frecuentes en:

Sur de Cesar y Bolívar

Norte de Norte de Santander

Santander, Boyacá, Cundinamarca y Tolima

Sur y occidente de Antioquia

Caldas, Risaralda y Quindío

Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño

También se esperan precipitaciones en el occidente de Meta, Caquetá, Putumayo, así como en Guainía, Vaupés y Amazonas.

Se pronostican lluvias ligeras en:

Estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta

Sur de Sucre

Córdoba

Vichada

Sur de Guaviare

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, continuarían las lluvias esporádicas, principalmente en el sector marítimo.

Alertas IDEAM para el 24 y 25 de enero

De acuerdo con el informe del Ideam, para el fin de semana del 24 y 25 de enero se activaron 28 alertas rojas y 89 naranjas por incendios de la cobertura vegetal

Departamentos con alerta roja:

La Guajira: 9

Boyacá: 7

Casanare: 5

Cesar: 2

Santander: 2

Arauca: 1

Magdalena: 1

Vichada: 1

Departamentos con alerta naranja