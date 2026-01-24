IDEAM activa alertas para el fin de semana: Pronóstico del clima durante el 24 y 25 de enero
¡Pilas! Conozca aquí cuáles son las zonas con alerta roja y naranja según el IDEAM:
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) reportó que durante este fin de semana se prevén precipitaciones en algunas regiones del país, especialmente en horas de la tarde y noche.
Durante el fin de semana, las lluvias se concentrarán en Bogotá, pues se presentarán algunas de manera ligera en la tarde hacia el norte y occidente e intervalos soleados en las mañanas.
Conozca aquí si lloverá o no el fin de semana del 24 y 25 de enero:
Lea también: La DIMAR lanzó alerta por aumento del nivel del mar en el Pacífico entre el 17 y 25 de enero
Pronóstico del clima sábado 24 de enero
Predominarán condiciones secas en la mayor parte del país, con cielos parcialmente nublados y estabilidad atmosférica en amplias zonas.
Se espera mayor nubosidad con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas en sectores de:
- Santander
- Cundinamarca
- Tolima
- Huila
- Caldas, Risaralda y Quindío
- Chocó
- Valle del Cauca
- Cauca y Nariño
En el occidente de Caquetá y Putumayo, así como en Vaupés y Amazonas, se pronostican nubes densas durante gran parte del día, con precipitaciones ocasionales.
Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevén lluvias ocasionales que podrían presentarse en horas de la madrugada, la tarde y la noche, con posibles intervalos secos.
Le puede interesar: Aguas de Cartagena realiza jornada de sensibilización medioambiental
Pronóstico del clima, domingo 25 de enero
Se anticipa un aumento de las precipitaciones en comparación con el día anterior, afectando varias regiones del país.
Las lluvias serían más frecuentes en:
- Sur de Cesar y Bolívar
- Norte de Norte de Santander
- Santander, Boyacá, Cundinamarca y Tolima
- Sur y occidente de Antioquia
- Caldas, Risaralda y Quindío
- Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño
También se esperan precipitaciones en el occidente de Meta, Caquetá, Putumayo, así como en Guainía, Vaupés y Amazonas.
Se pronostican lluvias ligeras en:
- Estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta
- Sur de Sucre
- Córdoba
- Vichada
- Sur de Guaviare
En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, continuarían las lluvias esporádicas, principalmente en el sector marítimo.
Alertas IDEAM para el 24 y 25 de enero
De acuerdo con el informe del Ideam, para el fin de semana del 24 y 25 de enero se activaron 28 alertas rojas y 89 naranjas por incendios de la cobertura vegetal
Departamentos con alerta roja:
- La Guajira: 9
- Boyacá: 7
- Casanare: 5
- Cesar: 2
- Santander: 2
- Arauca: 1
- Magdalena: 1
- Vichada: 1
Departamentos con alerta naranja
- Boyacá: 27
- Santander: 20
- Cesar: 12
- Casanare: 7
- Bolívar: 7
- Norte de Santander: 6
- Magdalena: 3
- Cundinamarca: 3
- Meta: 2
- La Guajira: 1
- Atlántico: 1