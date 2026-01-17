Actualidad

La DIMAR lanzó alerta por aumento del nivel del mar en el Pacífico entre el 17 y 25 de enero

Este fenómeno se debe a la fase de Luna Nueva, la cual genera el efecto conocido como marea de sizigia o puja

La Dirección General Marítima (Dimar) dio a conocer a las comunidades costeras de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca que se prevé un incremento en el nivel del mar en el Pacífico colombiano, entre el 17 y 25 de enero de 2026.

“Este comportamiento del mar se debe a la fase de Luna Nueva, la cual genera el fenómeno conocido como marea de sizigia o puja, caracterizado por un mayor ascenso y descenso del nivel del mar”.

La combinación de mareas altas y el aumento en la intensidad de las corrientes marinas podría ocasionar posibles inundaciones en zonas bajas del litoral, especialmente en sectores cercanos a Bahía Solano, Guapi, Juanchaco (Buenaventura) y Tumaco.

Los días de mayor incidencia serían el jueves 22 y el viernes 23 de enero, cuando se esperan los mayores registros de altura:

  • Bahía Solano: hasta 3.70 m (23/01/2026 06:50 p.m.).
  • Buenaventura: hasta 4.41 m (22/01/2026 06:55 p.m.).
  • Tumaco: hasta 3.58 m (23/01/2026 06:58 p.m.).

Asimismo, se prevén riesgos para embarcaciones menores, pescadores artesanales y actividades turísticas en playa durante la marea descendente (vaciante).

“Por lo anterior, se recomienda a las comunidades costeras, al gremio marítimo -incluyendo marinas-, a las sociedades portuarias, a los pescadores artesanales, comerciantes y turistas, extremar las medidas de seguridad y seguir las instrucciones de las autoridades, con el fin de prevenir cualquier emergencia que ponga en riesgo la integridad y la vida humana en el mar”, dice la DIMAR.

