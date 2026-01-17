Pronóstico del tiempo del IDEAM para el Fin de Semana del viernes 16 al domingo 18 de enero de 2026

Imagen de referencia a clima para esta semana del 24 al 28 de noviembre, según el IDEAM/ Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió un comunicado especial con el pronóstico del tiempo para el fin de semana del viernes 16 al domingo 18 de enero de 2026.

Lea también: La DIMAR lanzó alerta por aumento del nivel del mar en el Pacífico entre el 17 y 25 de enero

Viernes 16 de enero:

Durante la tarde y noche de hoy viernes 16 de enero se prevén lluvias entre moderadas y fuertes, con posibles tormentas eléctricas, en varios sectores del norte de Magdalena y Cesar; sur de Córdoba; norte de Antioquia; sur de Norte de Santander; Santander; occidente de Boyacá; noroccidente de Cundinamarca; oriente de Caldas; Risaralda; Chocó; Guainía; Caquetá; Putumayo; Vaupés y Amazonas.

En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estiman condiciones secas; no obstante, en el área marítima oriental se esperan precipitaciones con probabilidad de actividad eléctrica.

Sábado 17 de enero:

Se espera una disminución de las lluvias en zonas de las regiones Caribe, Andina y norte de la Orinoquía, mientras que en las regiones Pacífica y Amazónica las precipitaciones se mantendrán. Las precipitaciones más intensas se concentrarían en sectores del golfo de Urabá; sur de Bolívar; Antioquia; occidente y sur de Santander; noroccidente de Boyacá; norte de Cundinamarca; Caldas; Risaralda; Chocó; sur y occidente del Valle del Cauca; Cauca; Nariño; Caquetá; Putumayo; Amazonas; Vaupés; Guaviare; Guainía, y sur de Meta y Vichada. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé un aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias a diferentes horas del día.

Le puede interesar: Un total de 22 emergencias fueron atendidas durante la temporada de lluvias en el Quindío

Domingo 18 de enero

El último día de la semana, se espera un aumento de las lluvias en el sur de la región Caribe, occidente de la región Andina y sectores del Pacífico. Por el contrario, se prevé una disminución de las precipitaciones en el occidente de la Amazonía y en el occidente y norte de la Orinoquía. Las lluvias más significativas, con posible actividad eléctrica, se pronostican en zonas cercanas al golfo de Urabá; sur de Sucre y Bolívar; Antioquia; occidente y norte de Santander; norte de Norte de Santander; norte de Cundinamarca; Caldas; sur de Risaralda; norte de Quindío; Chocó; Valle del Cauca; amplias zonas del Cauca; centro de Nariño; oriente y sur de Amazonas; Vaupés; Guaviare; Guainía y Vichada. En la región Insular del Caribe se espera cielo parcial a mayormente nublado, con presencia de algunas lluvias de baja intensidad.