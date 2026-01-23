Aguas de Cartagena realiza jornada de sensibilización medioambiental

Aguas de Cartagena llevó a cabo una jornada de sensibilización medioambiental y uso responsable del agua en el sector Panorama del barrio San Bernardo de Asís, en articulación con la Secretaría de Gestión del Riesgo y la Oficina de Servicios Públicos de la Alcaldía Mayor.

La actividad incluyó visitas casa por casa a los residentes de la comunidad, con el propósito de promover buenas prácticas en el uso del recurso hídrico, el manejo adecuado de residuos, el cuidado del entorno y la cultura de legalidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Aunque esta zona aún no cuenta con servicios formales de acueducto y alcantarillado, Aguas de Cartagena reiteró su disposición de continuar apoyando actividades de sensibilización que aporten al bienestar de la comunidad.

Como parte de esta iniciativa, se desarrolló un taller participativo que congregó a niños y adultos, quienes recibieron capacitación en temas clave como prevención de riesgos, conocimiento de servicios públicos y transformación ecológica.

“Reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades de Cartagena. Seguiremos trabajando de la mano con las autoridades locales y los ciudadanos para promover el cuidado del medio ambiente y los recursos hídricos de la ciudad”, destacó John Montoya, Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

La empresa continuará desarrollando este tipo de jornadas en diferentes sectores de la ciudad, como parte de su relacionamiento comunitario.