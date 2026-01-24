Con Acción Popular exigen solución a la erosión fluvial en Guáimaro, Magdalena

Magdalena

Con el fin de obtener soluciones al problema de erosión fluvial en Guáimaro, corregimiento del municipio de Salamina, se radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, con la cual busca prevenir desastres y proteger los derechos colectivos de la población.

La acción fue interpuesta contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Cormagdalena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, requiriendo la intervención del problema ambiental que se ha venido agudizando desde el 2012, poniendo en riesgo las vidas de una población que habita, a orillas del río Magdalena.

Entre las medidas cautelares solicitadas ante el Tribunal están:

La adopción de un plan de intervención para la mitigación del riesgo en la zona, incluyendo obras provisionales de contención y reforzamiento de los puntos críticos identificados.

Una evaluación técnica integral del riesgo existente.

La activación y fortalecimiento de los planes de contingencia.

La orden de protección inmediata de las viviendas e infraestructuras en mayor riesgo, restricción de uso de zonas altamente inestables y señalización preventiva, entre tanto se adoptan las soluciones estructurales.

La acción popular busca garantizar el derecho al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas, a la prevención de desastres previsibles técnicamente y a que las obras públicas y actuaciones administrativas se realicen conforme a disposiciones jurídicas y técnicas destinadas a evitar riesgos a la comunidad