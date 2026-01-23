Santa Marta

OEA acompañará diligencias de restitución de tierras en la Sierra Nevada

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, definirá acciones que permitan dar continuidad a las labores de reparación integral.

Foto de referencia de la Sierra Nevada de Santa Marta. (Foto por: Kike Calvo/Universal Images Group via Getty Images)

Santa Marta

La Unidad de Restitución de Tierras a través de su Dirección Territorial Magdalena, convocó al organismo internacional, con el objetivo de definir acciones que permitan dar continuidad a las labores de reparación integral en la Sierra Nevada, concretamente en zona rural de Aracataca, Fundación, Ciénaga, Zona Bananera y Santa Marta.

Durante el comité, los funcionarios informaron que establecerán los contactos pertinentes con los actores armados en la zona. El propósito de la mediación es garantizar condiciones de seguridad para los jueces especializados en Restitución de Tierras y los servidores públicos que se encuentren desempeñando sus funciones en terreno.

Hacia inicios de febrero, la entidad prevé convocar a una reunión interinstitucional con los jueces especializados, la Fuerza Pública y el enlace de seguridad, con el fin de poner en marcha este protocolo concertado a finales de 2025.

