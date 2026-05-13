Más de 1.200 artesanos del país serán impulsados con la Feria AMA 2026

La Feria AMA 2026 se consolida como una de las principales apuestas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para apoyar a los artesanos colombianos y promover el patrimonio cultural del país.

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El evento, que se realizará del 14 al 17 de mayo en Puerta de Oro Barranquilla y reunirá más de 125 marcas nacionales, además de artesanos y diseñadores provenientes de distintas regiones del país. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, aseguró que la feria se ha convertido en una plataforma estratégica para visibilizar el talento colombiano y fortalecer la economía creativa.

“La Feria AMA permite visibilizar el trabajo de artesanos y diseñadores colombianos, posicionando a la región Caribe y al país como referentes internacionales de creatividad, lujo y patrimonio cultural”, afirmó la funcionaria.

Más oportunidades para los artesanos colombianos

Durante la edición anterior, la feria generó ventas superiores a los $1.250 millones y benefició a cerca de 800 artesanos. Para este año, la meta es impactar a más de 1.200 artesanos de todo el país, superar los $1.500 millones en ventas y abrir nuevas oportunidades comerciales con la participación de 12 compradores internacionales.

Desde el Ministerio y Fontur destacaron que este tipo de espacios permiten fortalecer las capacidades comerciales de los creadores, conectar sus productos con nuevos mercados y preservar las tradiciones artesanales del país.

Cuatro días de cultura, diseño y tradición

AMA 2026 crecerá de tres a cuatro días de programación y ocupará completamente el recinto ferial Puerta de Oro. Los visitantes podrán recorrer espacios dedicados al diseño, decoración, arte, bienestar, gastronomía y experiencias para niños.

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Además, la feria contará con agenda académica, charlas especializadas, podcast en vivo y actividades enfocadas en las tradiciones artesanales y el valor cultural de las piezas elaboradas por comunidades colombianas.

La curaduría de las marcas participantes estuvo liderada por reconocidos expertos como Francesca Miranda, Mane Mendoza, Elsa Gutiérrez de Piñeres, Marcela Cure, Tomás Vera y Alex Agudelo.