Academia de voleibol barranquillera se coronó campeona nacional sub 17 de voleibol en Cartagena

La Academia Doral de Barranquilla se quedó con el título del torneo nacional federado interclubes de voleibol disputado en Cartagena, un certamen organizado por la Federación Colombiana de Voleibol y que reunió a 18 clubes de distintas regiones del país. El equipo femenino, que compitió bajo el nombre de K8 por su afiliación a Bolívar, logró el primer lugar tras varios días de competencia exigente.

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Yamir Muñoz, entrenador del grupo y licenciado en el Departamento de Física, explicó que el logro tiene un valor especial porque las jugadoras entrenan en Barranquilla y se preparan en escenarios públicos facilitados por la Alcaldía. “Obtener ese logro pues es bastante meritorio para el grupo y para la academia”, dijo, al destacar el trabajo que hay detrás del campeonato.

La celebración también dejó en evidencia una dificultad que ha acompañado al proyecto durante años: la falta de aval de la Liga de Voleibol del Atlántico. Según Muñoz, esa situación llevó a la academia a competir representando a Bolívar, una decisión que terminó abriéndoles la puerta para seguir participando en torneos oficiales y proyectar a sus deportistas.

El título de una academia barranquillera

La Academia Doral viene construyendo este proceso desde hace más de una década. Muñoz recordó que que el objetivo siempre ha sido formar jugadoras con proyección nacional e internacional. En Cartagena, el equipo tuvo que medirse con clubes de differentes regiones de ciudades y departamentos de Colombia, como: Cúcuta, Medellín, Bogotá y Cundinamarca.

El entrenador también relató que, al solicitar en sus inicios el respaldo de la Liga del Atlántico, la respuesta fue negativa.

“Pedimos un aval a la Liga del Atlántico para representarlos a ellos y que las niñas tuviesen la oportunidad de representar al Atlántico y de llevar el nombre de su departamento y de su ciudad pues, pero ellos nos negaron ese aval, nos dijeron que ellos no sino que era por convocatoria paradójicamente después de eso como dos o tres clubes han participado con el aval del Atlántico en otros lugares, pero a nosotros nos los negaron”, manifestó Muñoz.

En el terreno deportivo, el título fue el resultado de una campaña intensa, con partidos cerrados y de alta exigencia celebrados entre el 21 y 26 de abril. La academia superó rondas muy disputadas hasta llegar a la final y quedarse con el campeonato, consolidando un proyecto que, pese a las dificultades administrativas, sigue dando resultados.

Las voces del triunfo

Las deportistas también resaltaron el esfuerzo que hay detrás de la medalla. Andrea Muñoz, de 15 años, aseguró que la experiencia fue muy buena y que el campeonato llegó después de “tantos esfuerzos”, entrenamientos duros y trasnochos. “La mayoría de gente nada más ve, ay quedaron campeonas, pero nunca ven el esfuerzo que hay detrás de cada persona”, expresó al referirse al sacrificio del grupo.

Por su parte, Salomé Maduro, de 16 años, invitó a las niñas que practican voleibol a seguir trabajando por sus sueños. “Que se esfuercen más, que nunca se rindan, que si hay tropiezos se levanten y luchen por sus sueños”, dijo la deportista, al resaltar el valor formativo que tiene el deporte dentro de la academia.

El campeonato, además de darle a Barranquilla un nuevo título en el voleibol femenino, dejó sobre la mesa la discusión sobre el respaldo institucional a los procesos deportivos de base. Para Muñoz y sus jugadoras, el resultado en Cartagena confirma que el talento existe, pero también que el camino se hace más largo cuando el apoyo no llega desde casa.