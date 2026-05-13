Barranquilla le apuesta a la industria aeronáutica con ensamblaje de helicópteros 

Piloto de helicóptero al lado de su aeronave / Foto: GettyImages / Gary John Norman

Barranquilla será escenario de una nueva apuesta industrial para Colombia con la creación de una fábrica de helicópteros utilitarios de cuatro puestos, que serán ensamblados en la ciudad y tendrán tiempos de entrega hasta cinco veces más rápidos que los del mercado internacional.

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La iniciativa representa un paso importante para el fortalecimiento de la industria aeronáutica nacional y busca posicionar a la capital del Atlántico como un referente en innovación y desarrollo tecnológico en el Caribe.

El proyecto será presentado en UniNorte

La propuesta será presentada oficialmente el próximo 14 de mayo durante el encuentro “El renacimiento de la aeronáutica en Colombia”, organizado por la Universidad del Norte, espacio en el que expertos y representantes del sector analizarán las oportunidades de crecimiento de esta industria en el país.

“Hoy tenemos una gran oportunidad para Barranquilla, el Caribe y Colombia con el inicio de una planta ensambladora de helicópteros en la ciudad. Este proyecto nace después de varios años de búsqueda y análisis para ofrecer aeronaves de despegue vertical con una mejor relación costo-beneficio y tiempos de disponibilidad más eficientes, respondiendo a las necesidades de movilidad y servicios del país, especialmente en la región Caribe”, explicó Alberto Shegwin de la fábrica de helicóptero de Barranquilla.

Impacto económico y tecnológico

Además del componente tecnológico, el proyecto busca dinamizar la cadena productiva alrededor del sector aeronáutico, generando oportunidades para proveedores, empresas de servicios especializados y mano de obra calificada.

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La iniciativa también apunta a fortalecer la capacidad industrial de Barranquilla y abrir nuevas posibilidades de inversión y desarrollo económico en la región Caribe.