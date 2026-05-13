Estos barrios de Barranquilla y Sabanalarga tendrán cortes de luz este jueves 14 de MAYO

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

La empresa Air-e Intervenida informó que este jueves 14 de mayo se llevarán a cabo trabajos técnicos y adecuaciones eléctricas en distintos sectores de Barranquilla y el municipio de Sabanalarga, lo que obligará a suspender temporalmente el servicio de energía en varias zonas de la ciudad y el área metropolitana.

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De acuerdo con la compañía, entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana se realizarán pruebas técnicas en equipos del circuito Auxiliar 1.

Barrios sin servicio de energía

Durante estas maniobras estarán sin servicio los barrios La Luz, Rebolo y Barranquillita, así como sectores comprendidos entre las calles 2 y 3 con carreras 41 y 43, y las calles 10 y 11 entre carreras 39 y 41, en el centro de Barranquilla.

Asimismo, en el circuito Sierra se adelantarán trabajos en redes eléctricas entre la 1:00 de la tarde y las 4:00 de la tarde. Las interrupciones afectarán a los barrios La Unión, Cevillar, La Victoria, Continentes, Sierra y sectores de Alboraya. Según Air-e, las labores buscan optimizar la prestación del servicio y garantizar mayor estabilidad en la red eléctrica.

La empresa también anunció el cambio de elementos eléctricos en la carrera 35C3 con calle 82, en el barrio Villa del Rosario, entre las 8:10 de la mañana y las 6:00 de la tarde. De igual forma, en el barrio Jhon F. Kennedy de Sabanalarga se instalarán postes en la calle 13 con carrera 5A, en trabajos programados entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.