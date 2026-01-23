UNGRD anuncia instalación de puente semipermanente en el municipio de La Paz en Santander

Bucaramanga

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, anunciaron acuerdos para avanzar en conectividad vial, gestión del riesgo y atención de puntos críticos en el departamento.

Uno de los principales anuncios es la instalación, en las próximas semanas, de un puente semipermanente en el municipio de La Paz, una obra esperada por más de 20 años y que beneficiará a cuatro municipios que se comunican a través de este corredor. Las autoridades confirmaron que las obras complementarias ya están listas para su montaje.

De la misma manera, se definió una intervención conjunta para el puente Molagavita-Mogotes, proyecto que enfrenta una acción judicial, pero que contará con recursos de la UNGRD, la gobernación de Santander y el Invías para su ejecución.

En materia de gestión del riesgo, Santander hará parte de un convenio de fortalecimiento de capacidades, enfocado en la atención de deslizamientos, la respuesta a incendios forestales y la preparación de los equipos de primera respuesta, indicó el director de la UNGRD.

Entre las inversiones anunciadas para el mejoramiento de vías en Santander, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres anunció la inversión de 50 mil millones de pesos para intervenir tres puntos críticos de la vía Curos–Málaga, con recursos provenientes del Invías, en articulación con las autoridades nacionales y departamentales.