Lluvias “inusuales” agravan crisis vial en municipios de la Provincia de Soto Norte en Santander

Bucaramanga

Intensas lluvias registradas durante los primeros días de 2026 han provocado serias afectaciones en la red vial de los municipios de Charta, Matanza y Suratá, en la Provincia de Soto Norte en Santander. Las precipitaciones, que han superado los promedios históricos para esta época del año, han generado deslizamientos, hundimientos y procesos de erosión que mantienen en alerta a las autoridades locales y a las comunidades rurales.

El alcalde de Charta, Andelfo Portilla Tarazona, confirmó que la situación ha desbordado la capacidad operativa del municipio, pese a los esfuerzos que vienen adelantando desde la administración local.

“Hemos tenido unas afectaciones en el inicio de año 2026. Prácticamente 14 días seguidos de lluvia que nos han afectado algunas veredas. Estamos haciendo la gestión con el departamento enviando solicitudes a Gestión del Riesgo y a la Secretaría de Infraestructura para que nos apoyen con maquinaria”, explicó el mandatario, quien además señaló que el inicio del año y los procesos de contratación han retrasado el mantenimiento oportuno de los equipos municipales.

Lea también: Wingo anuncia nuevas rutas desde Bucaramanga a destinos nacionales e internacionales como Aruba

Las principales afectadas han sido las comunidades campesinas, que enfrentan incomunicación total o parcial debido al deterioro de los caminos veredales. Así lo manifestó Elí Castro Cárdenas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Rinconada, en Charta.

“Se ha afectado mucho toda la comunidad porque siempre se crece la quebrada y nos daña el paso. Este año no hemos podido pasar materiales ni alimentos porque la carretera está totalmente dañada”, aseguró.

La comunidad denuncia que el mal estado de las vías también ha tenido un impacto directo en la economía rural. El aumento en los costos de transporte ha encarecido el flete de insumos agrícolas como fertilizantes, semillas y herramientas, así como la comercialización de productos como café, plátano, yuca y hortalizas. Según denuncian los campesinos, los transportadores han incrementado las tarifas ante la dificultad de acceso, sin que exista un control efectivo.

Podría interesarle: ATENCIÓN: Habrá restricción de parrillero en Bucaramanga

Los mandatarios de estos municipios afectados manifestaron que esta situación pone en riesgo proyectos de desarrollo rural que se ejecutan en la zona, entre ellos la construcción de cerca de 100 baterías sanitarias en viviendas campesinas de Charta, Matanza y Suratá, “una iniciativa adelantada mediante el programa Obras por Impuestos, a través de una fiducia del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb)”. Las actuales condiciones viales dificultan el transporte de materiales como tuberías, tanques, sanitarios y cemento, lo que amenaza con retrasar o suspender las obras.

“Ya se encarece llevar un producto a Bucaramanga o el ingreso de insumos a las veredas. Además, toca usar vehículos 4x4, lo que limita aún más el acceso al transporte, aunque seguimos haciendo esfuerzos por solucionar rápidamente estos problemas”, recalcó el alcalde de Charta, Andelfo Portilla Tarazona.

Otras noticias: “Nunca llegan por nosotros”: el testimonio de jóvenes santandereanos detenidos en Estados Unidos

Las administraciones municipales de Soto Norte esperan el apoyo de la Gobernación de Santander, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de evaluar los daños, priorizar la intervención en las vías más críticas y establecer soluciones temporales que permitan garantizar el transporte de insumos, alimentos y materiales esenciales para las comunidades rurales.