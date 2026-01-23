“Una hecatombe”: Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, por crisis en Irán

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional y experta en derechos humanos, habló con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la tensa situación social que se vive en Irán con la represión hacia los manifestantes que deja cientos de heridos y muertos.

Comentó que las noticias que reciben sobre la crisis en ese país es “alarmante”, pues les es imposible saber una cifra concreta sobre el número de víctimas.

“Es imposible dar una cifra de víctimas, pero se cuentan en miles. Hemos logrado contactar algunos testimonios sobre ataques en ciudades cercanas a Teherán”, dijo.

Incluso, mencionó que han conocido casos de familias que cuentan que las fuerzas especiales entran a los hospitales a buscar a heridos para procesarlos.

“Una hecatombe”, calificó.

Lesiones a manifestantes en los ojos

Contó que los francotiradores apuntan a matar o a los celulares, por lo que terminan disparando a las manos o a los ojos.

