Medios oficiales de Irán afirman que 3.117 personas murieron en las protestas

Medios oficiales iraníes señalaron el jueves que 3.117 personas murieron por las protestas estalladas a finales de diciembre y que, según activistas, fueron sofocadas con una represión letal.

Un comunicado de la fundación de veteranos y mártires de Irán, citado por la televisión estatal, señaló que 2.427 personas del balance total, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad, se consideran “mártires” bajo el islam y las describe como víctimas “inocentes”.

Las autoridades de Irán condenaron el movimiento de contestación como un incidente “terrorista” alentado por Estados Unidos. Sin embargo, grupos de defensa de derechos humanos afirman que miles de manifestantes fueron asesinados por disparos de las fuerzas de seguridad.