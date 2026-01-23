6AM W6AM W

Sector eléctrico alerta nuevas medidas que incluyen contribución y entrega gratuita de energía

El decreto 0044 introduce dos artículos clave que han generado preocupación: contribución parafiscal y energía gratuita para respaldar empresas intervenidas.

Aumentó la demanda de energía en Colombia. Foto: Getty Images / En septiembre aumentó la demanda de energía

En el marco del Estado de Emergencia Económica, el Gobierno Nacional expidió el decreto legislativo número 0044 del 21 de enero de 2026, el cual ha desatado una fuerte controversia en el sector eléctrico colombiano. Este decreto establece medidas excepcionales para enfrentar la crisis financiera y de liquidez que afecta al sector, particularmente en la región Caribe y a empresas intervenidas como Air-e.

