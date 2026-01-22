¿La factura de la luz podría subir? Gobierno impone nuevas cargas al sector eléctrico

Según explicó el Ministerio de Minas y Energía, el decreto responde a un riesgo financiero acumulado en el sector eléctrico, derivado de problemas estructurales, operativos y de liquidez que amenazan la continuidad del servicio, especialmente en regiones históricamente vulnerables como el Caribe.

El Gobierno advierte que, de no tomarse medidas, estas dificultades podrían poner en riesgo el suministro de energía a nivel nacional.

Las nuevas cargas al sector eléctrico

El decreto establece medidas temporales y excepcionales, entre ellas:

Una contribución parafiscal transitoria a cargo de algunas empresas generadoras.

a cargo de algunas empresas generadoras. Un aporte solidario en energía destinado a fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mecanismo que respalda a empresas intervenidas para evitar interrupciones del servicio.

Los recursos, según el Ejecutivo, tienen destinación específica y buscan contener un riesgo sistémico que podría afectar a millones de usuarios.

¿Esto se verá reflejado en la factura de energía?

De acuerdo con el Gobierno, no. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que las medidas no se trasladarán a la factura de los usuarios, ni modificarán el despacho económico ni las reglas del mercado eléctrico.

“El decreto no altera la formación de precios ni impacta las tarifas ni en la formación de precios del mercado”, señaló el funcionario, al insistir en que el objetivo es proteger a los usuarios y garantizar la continuidad del servicio, no encarecerlo.

Una medida temporal, no un cambio al modelo

El Ejecutivo subrayó que las acciones adoptadas no cambian el modelo del sector eléctrico y estarán vigentes únicamente durante el periodo de la Emergencia Económica. Además, recalcó que el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos esenciales cuando los mecanismos ordinarios resultan insuficientes.

El Gobierno reiteró que continuará evaluando la situación del sistema eléctrico mientras avanza en soluciones estructurales de largo plazo, con el compromiso de mantener el servicio y proteger el bolsillo de los colombianos.