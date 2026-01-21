Pastor Alape, coordinador de la implementación del Acuerdo de Paz del Partido Comunes

“No hay más bienes para entregar”: Pastor Alape tras informe de la Contraloría

Pastor Alape, coordinador de la implementación del Acuerdo de Paz del componente Comunes, habló en los micrófonos de 6AM W y respondió al informe de la Contraloría sobre los bienes entregados por las extintas Farc.

En principio, el firmante dijo que la extinta guerrilla sí cumplió con la entrega de bienes “en un proceso transparente” y auditado por las Naciones Unidas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“Cada proceso se realizó de manera clara”, señaló.

Y agregó que “esta es una estigmatización”, por lo que en necesario explicar la situación.

En cuanto a los inconvenientes presentados durante la entrega de bienes, explicó que, al dirigirse al territorio, los firmantes fueron víctimas de la violencia por parte de grupos armados ilegales.

“Empezaron a asesinarnos, a llevarse las cosas, y llegamos a un momento en el que no pudimos volver al territorio. Nosotros tenemos que entender que se dieron unas situaciones muy complejas, pero que hubo de parte nuestra toda la disposición y cumplimos con lo que correspondía”, dijo.

¿Qué responde sobre los 1.500 dólares falsos que, según la Contraloría, se entregaron para la reparación de las víctimas?

Luego de esta advertencia de la Contraloría, Alape contestó que el informe se debe profundizar con la SAE y la ONU, quienes estuvieron verificando la entrega de bienes.

“No era que se mandara en una mochila, no, aquí se hacía un proceso serio de verificación de cada uno de los bienes que se fueron entregando”, agregó.

