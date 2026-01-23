Nuevo subsidio para mejoramiento de vivienda 2026: Gobierno brinda hasta 22 SMMLV

El Gobierno nacional abrió una convocatoria para financiar proyectos de mejoramiento de vivienda urbana y rural en diferentes regiones del país, con una inversión superior a los $103 mil millones provenientes del Sistema General de Regalías.

La iniciativa fue oficializada mediante la Resolución No. 0011 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que establece los términos de referencia del Plan de Convocatorias financiado con recursos equivalentes al 5 % del mayor recaudo del Sistema General de Regalías.

Según el Ministerio, los recursos se asignarán a través de la llamada “Convocatoria de desarrollo empresarial para el impulso comunitario”, con la que se busca intervenir viviendas en hasta 232 municipios del territorio colombiano.

¿A quiénes está dirigida la convocatoria?

La convocatoria está dirigida a organizaciones comunitarias, Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Populares de Vivienda, cooperativas y comunidades étnicas, entre otros actores locales, que presenten proyectos de mejoramiento habitacional y fortalecimiento del trabajo comunitario.

¿Cómo saber quiénes son los beneficiarios?

Para conocer todos los detalles y términos de la convocatoria es indispensable que ingrese a www.minvivienda.gov.co y consulte la normativa que encontrará allí. Para conocer los municipios beneficiarios podrá consultar el listado en la resolución 40599 que también encuentra en la pagina del Ministerio de Vivienda.

Por otra parte, la cartera de vivienda indicó que protegerá los precios de la Vivienda de Interés Social para que sus valores no se incrementen a la par del salario mínimo que fue decretado en 23.7% al finalizar el año inmediatamente anterior. Lo que se busca es que los negocios de vivienda se cierren sobre los valores en pesos, es decir, precios fijos.

La convocatoria está habilitada para hasta 232 municipios del país. El listado completo de los territorios que pueden acceder a los recursos se encuentra definido en la Resolución 40599, expedida previamente por el Gobierno nacional.

Es fundamental que las organizaciones interesadas verifiquen si su municipio hace parte del listado antes de iniciar el proceso de postulación.

Esta convocatoria se enmarca en la política Nuestro Hábitat Biodiverso, con la que el Gobierno busca transformar la forma en que se desarrollan las soluciones habitacionales en Colombia. El enfoque pone en el centro a las comunidades, promueve el trabajo colectivo y prioriza territorios que históricamente han tenido menos acceso a inversión pública.

Según el Ministerio, la iniciativa no solo busca mejorar viviendas, sino también fortalecer las capacidades locales, generar empleo comunitario y promover procesos constructivos con sentido social.

A través de la política Nuestro Hábitat Biodiverso, el Gobierno nacional continúa transformando y fortaleciendo la política de soluciones habitacionales en Colombia, otorgando un papel protagónico a las comunidades y llegando a territorios históricamente desatendidos por el Estado.

