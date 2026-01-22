Conozca las fechas 2026 del subsidio de arriendo para damnificados por ola invernal en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, por medio de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), anunció la apertura del cronograma oficial para la suscripción del Formato Único de Contrato de Arriendo.

Este trámite es indispensable para que las familias damnificadas por las olas invernales de 2004, 2007, 2010 y 2012, así como los afectados por la falla de San Francisco y diversas sentencias judiciales, puedan recibir sus subsidios.

El punto de atención principal será el Coliseo de Combate y Gimnasia Ignacio Amador de la Peña, ubicado en la Avenida Pedro de Heredia. Los interesados podrán acercarse en el horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. hasta el próximo 13 de febrero de 2026. Además, se confirmó una jornada especial en la Isla de Tierra Bomba para el miércoles 18 de febrero.

Requisitos para el trámite

Para formalizar el contrato, los beneficiarios deben presentar la siguiente documentación:

Recibo de servicio público: Copia de una factura (no mayor a dos meses) de una vivienda que cuente con al menos dos servicios. La dirección debe coincidir exactamente con el inmueble arrendado.

Documentos de identidad: Copia de las cédulas del arrendador y del arrendatario.

Información financiera: Certificación bancaria original a nombre del arrendador (antigüedad máxima de 15 días).

RUT: Copia del RUT del arrendador.

Copia del RUT del arrendador. Nota especial: Los damnificados del año 2004 deben presentar el RUT y la certificación bancaria a nombre del propio damnificado.

Calendario de atención por Pico y Cédula

La atención se realizará de manera organizada bajo las siguientes fechas:

Febrero 2 al 6: lunes a viernes.

lunes a viernes. Febrero 7: sábado.

sábado. Febrero 9 al 12: lunes a jueves.

lunes a jueves. Febrero 13: día extraordinario para rezagados.

día extraordinario para rezagados. Febrero 18: jornada en Isla Tierra Bomba.

La OAGRD enfatizó la importancia de presentar los documentos en buen estado y cumplir con las fechas asignadas para garantizar la agilidad en los pagos de este beneficio social.