Montería fortalece su formación en salud con un nuevo pregrado en Enfermería de la UCC

El director de la UCC Campus Montería, Jorge Vélez, durante el lanzamiento del pregrado en Enfermería.

Montería

La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) campus Montería consolidará su oferta académica en el área de la salud con el nuevo programa de Enfermería, aprobado mediante Resolución de Registro Calificado número 000234 del 6 de enero de 2026.

Esta adición representa un paso trascendental en el compromiso institucional con el desarrollo regional y amplía las posibilidades de educación superior para la comunidad. La apertura del pregrado es el resultado de un riguroso proceso de análisis que confirmó su viabilidad, pertinencia académica y preferencia en la región, requisitos fundamentales para su puesta en funcionamiento.

El programa se beneficiará del atributo multicampus que caracteriza a la UCC, recibiendo el acompañamiento y respaldo de las sedes de Bucaramanga, Medellín, Santa Marta, Pasto y Villavicencio, las cuales cuentan con una trayectoria de más de 25 años impartiendo la carrera de Enfermería.

Según Jorge Vélez, director del Campus Montería de la UCC, este respaldo institucional no solo garantiza solidez en el modelo formativo, sino que facilitará la movilidad académica para los estudiantes de Montería, quienes podrán realizar transferencias a cualquiera de esos cinco campus donde se ofrece el mismo programa.

El enfoque profesional

Con una duración de ocho semestres, el pregrado tiene como propósito brindar una educación integral que permita a los futuros profesionales desempeñarse de manera idónea en la prestación de cuidados de enfermería de calidad.

La propuesta curricular enfatiza el desarrollo de actitudes y aptitudes propias de la disciplina, fortaleciendo la capacidad de relacionarse con las personas como sujetos de cuidado, así como con sus familias y diversos grupos comunitarios.

La formación preparará a los estudiantes para desempeñarse en áreas de asistencia, cuidado comunitario, gestión, educación e investigación, mediante el afianzamiento de conocimientos en ciencias biológicas, sociales, disciplinares y técnicas.

Entre los principales atractivos de la carrera se encuentran los escenarios de docencia-servicio para desarrollar práctica clínica en contextos reales y los Ambientes Prácticos de Aprendizaje (APA), diseñados para experimentar la teoría aprendida en el aula.

Además, la universidad ofrece una infraestructura física y tecnológica destinada a fortalecer el aprendizaje y el bienestar estudiantil.

Con este lanzamiento, la UCC introduce el tercer programa profesional de Enfermería en el departamento de Córdoba, sumándose a la oferta ya existente en la Universidad del Sinú y en la Universidad de Córdoba, lo que evidencia un creciente fortalecimiento de la formación en este campo esencial para el sistema de salud.

El inicio de clases está proyectado para la segunda semana de marzo de 2026. Enfermería se integra así a la amplia oferta académica de la sede, que comprende programas técnicos laborales, tecnológicos, profesionales virtuales, posgrados y un centro de idiomas.

Para consultar el plan de estudios y obtener información detallada, está disponible el enlace específico del programa en el portal de la universidad (https://ucc.edu.co/programas/pregrados/Paginas/monteria/enfermeria-en-monteria.aspx).