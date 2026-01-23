Liza Minnelli lanza “Kids Wait Till You Hear This”, su primera canción en 13 años con ayuda de la IA

La actriz, cantante y bailarina estadounidense Liza Minnelli ha lanzado nueva música en 13 años, desde 2013, pero esta vez asistida por la inteligencia artificial.

“Kids Wait Till You Hear This” es una canción con influencias de música electrónica que lleva el mismo título que sus memorias, que será lanzada próximamente.

Minnelli hizo uso de su cuenta oficial de Instagram para anunciar el lanzamiento publicando “Hoy, mi primer sencillo de EDM desde la época de The Pet Shop Boys, lanzado en ElevenLabs, un gigante tecnológico de seis mil millones de dólares, hace cosas increíbles”.

“¿Qué es lo que no permitiré que haga esta gran empresa? ¡Crear, clonar o copiar mi voz! En esta pista dance, «Kids Wait Till You Hear This», que es un adelanto de mi libro, utilizamos arreglos de IA. No voces de IA", agregó.

En un comunicado de prensa adjunto de ElevenLabs, Minnelli dijo: “Siempre he creído que la música tiene que ver con la conexión y la verdad emocional. Lo que me interesó aquí fue la idea de utilizar mi voz y nuevas herramientas al servicio de la expresión, no en lugar de ella”.

La canción forma parte de una recopilación de otras piezas musicales creadas o modificadas por inteligencia artificial, y Art Garfunkel, del dúo Simon & Garfunkel, es uno de los otros artistas que aparecen en ella.